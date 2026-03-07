Gobierno de Asfura anuncia dragado de siete canales en el Valle de Sula para prevenir inundaciones

Miami, Estados Unidos.- El presidente de Honduras, Nasry "Tito" Asfura informó que su gobierno ejecutará la obra de dragado de siete canales en el Valle de Sula, en el departamento de Cortés, como parte de su plan de prevención de inundaciones en la zona.
En una conferencia de prensa, ofrecida desde Miami tras asistir a la cumbre "Escudo de las Américas", el mandatrio hondureño aseguró que las obras buscan reducir los riesgos que enfrenta esta zona del país durante la temporada lluviosa, además de crear mejores condiciones para la inversión y la producción en una de las regiones con mayor dinamismo.
“Asumimos el compromiso de iniciar el dragado de siete canales en el Valle de Sula que durante 10 o 15 años, o incluso más, no han recibido la atención necesaria”, expresó ante los medios de comunicación.
Además, Asfura mencionó que otro de los proyectos para mitigar los daños del invierno en la zona es la construcción de la represa El Tablón, considerada una obra fundamental para el control de inundaciones en el Valle de Sula, por lo que se sostienen conversaciones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otros actores técnicos y financieros para avanzar en el proyecto considerado estratégico.
De igual forma, el presidente reveló que también se trabajará en la infraestructura vial en el departamento de Cortés, entre ellos un sistema de bacheo en diferentes tramos y la ampliación de la carretera Chamelecón–Naco a tres carriles, obra que contribuirá a mejorar la conectividad y dinamizar la actividad económica.
“Ya contamos con diseños a la altura de Choloma para aliviar el tráfico hacia Puerto Cortés. Esto permitirá mejorar la productividad, facilitar el comercio y agilizar la movilidad en el principal corredor logístico del país”, sostuvo Asfura.