Gobierno de Asfura anuncia dragado de siete canales en el Valle de Sula para prevenir inundaciones

Miami, Estados Unidos.- El presidente de Honduras, Nasry "Tito" Asfura informó que su gobierno ejecutará la obra de dragado de siete canales en el Valle de Sula, en el departamento de Cortés, como parte de su plan de prevención de inundaciones en la zona. En una conferencia de prensa, ofrecida desde Miami tras asistir a la cumbre "Escudo de las Américas", el mandatrio hondureño aseguró que las obras buscan reducir los riesgos que enfrenta esta zona del país durante la temporada lluviosa, además de crear mejores condiciones para la inversión y la producción en una de las regiones con mayor dinamismo.

“Asumimos el compromiso de iniciar el dragado de siete canales en el Valle de Sula que durante 10 o 15 años, o incluso más, no han recibido la atención necesaria”, expresó ante los medios de comunicación.