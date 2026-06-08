Belinda confirma su participación en Toy Story 5: este será su icónico personaje

El pasado sábado, Belinda publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparecen Buzz Lightyear, la vaquerita Jessie y otros personajes del universo de Toy Story balanceándose en una llanta colgada de un árbol. Junto a la foto escribió: "¡El lunes les tengo una sorpresa brutal! Un sueño hecho realidad para mí ¡¡¡Adivinen!!!" El mensaje fue suficiente para que sus seguidores pasaran el fin de semana entero especulando. El lunes llegó y, con él, la confirmación.
Desde los estudios de Pixar, en San Francisco, Estados Unidos, la cantante y actriz mexicana hizo el anuncio con sus propias palabras: "Me emociona mucho contarles que voy a ser la voz de Lilypad en Toy Story 5 de Disney y Pixar".
La trama de esta quinta entrega, dirigida por Andrew Stanton y producida por Lindsey Collins, pone a Woody, Buzz y el resto de los juguetes frente a su mayor amenaza hasta ahora: la tecnología moderna, encarnada en Lilypad, una tableta electrónica que llega con sus propias reglas sobre cómo debe jugar Bonnie.
La incorporación de Belinda a este proyecto no resulta casual. La artista ya cuenta con una trayectoria sólida dentro del doblaje y las producciones animadas: prestó su voz a la Princesa Pea en "Despereaux: Un pequeño gran héroe", y posteriormente dio vida a Sara Lavrof y a la Reina Poppy en la franquicia Trolls.
Su perfil artístico encaja de manera natural con el estilo de personajes que Pixar ha buscado para esta entrega.
La participación de Belinda se suma a otras incorporaciones destacadas para Toy Story 5, una cinta que también contará con nuevas voces y una historia centrada en el choque entre los juguetes tradicionales y la tecnología.
Bad Bunny dará voz a Pizza con Lentes de Sol, un juguete descrito como "relajado, misterioso y con mucha personalidad" que vive en un cobertizo abandonado.
La productora Lindsey Collins reveló que lo eligieron tras ver sus videos en YouTube usando juguetes de la saga durante la pandemia.
Por su parte, Bizarrap será la voz de Santa de jardín, un duende decorativo que formará parte de la nueva aventura.
El productor confirmó la noticia en Instagram compartiendo fotografías junto a Woody y Buzz Lightyear: "Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42".
La música original de la película vuelve a estar a cargo de Randy Newman, y la dirección es de Andrew Stanton con la codirección de Kenna Harris.
Toy Story 5 llegará a cines de América Latina el 17 de junio de 2026.