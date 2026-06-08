Belinda confirma su participación en Toy Story 5: este será su icónico personaje

El pasado sábado, Belinda publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparecen Buzz Lightyear, la vaquerita Jessie y otros personajes del universo de Toy Story balanceándose en una llanta colgada de un árbol. Junto a la foto escribió: "¡El lunes les tengo una sorpresa brutal! Un sueño hecho realidad para mí ¡¡¡Adivinen!!!" El mensaje fue suficiente para que sus seguidores pasaran el fin de semana entero especulando. El lunes llegó y, con él, la confirmación.