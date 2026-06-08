¿Qué es la influenza aviar H5N1 detectada en aves? ¿Puede contagiarse en humanos?

Las medidas de contención para evitar su propagación hacia otras especies ya iniciaron, ante la confirmación de casos por parte del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), quien informó que varias aves silvestres fueran encontradas muertas en la comunidad de El Higuito, Talgua, Lempira, zona limítrofe con Copán.