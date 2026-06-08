¿Qué es la influenza aviar H5N1 detectada en aves? ¿Puede contagiarse en humanos?

Se activan los protocolos de vigilancia epidemiológica luego de que las autoridades sanitarias confirmaran la detección del virus de influenza aviar tipo A, subtipo H5N1, en aves silvestres en el occidente de Honduras. ¿Puede contagiarse a los humanos? ¿Cuáles son sus síntomas?
Las medidas de contención para evitar su propagación hacia otras especies ya iniciaron, ante la confirmación de casos por parte del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), quien informó que varias aves silvestres fueran encontradas muertas en la comunidad de El Higuito, Talgua, Lempira, zona limítrofe con Copán.
Las pruebas de biología molecular realizadas en laboratorio confirmaron la presencia del virus en zopilotes negros (Coragyps atratus), por lo que se activaron de inmediato los equipos de contingencia.
Según los análisis técnicos realizados hasta el momento, la avicultura doméstica y comercial de la zona permanece libre del virus y no presenta síntomas compatibles con influenza aviar.
Pero, ¿qué es la influenza aviar H5N1? Se trata de una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a las aves y que, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), puede clasificarse como de baja patogenicidad o altamente patógena.
Aunque la enfermedad se transmite principalmente entre aves silvestres y domésticas, organismos internacionales advierten que algunas cepas de influenza aviar altamente patógena tienen la capacidad de infectar a los seres humanos, especialmente cuando existe contacto prolongado con animales infectados.
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la mayoría de los casos humanos registrados por virus H5N1 han ocurrido en personas que tuvieron contacto directo con aves enfermas o muertas.
Los síntomas pueden incluir fiebre superior a los 38 grados, dolor de cabeza, secreción nasal, dolor de garganta, tos seca, dolores musculares, fatiga y escalofríos.
Ante esta situación, Senasa y la Secretaría de Salud recomendaron a la población evitar manipular aves enfermas o muertas, reforzar las medidas de bioseguridad en granjas y corrales, proteger las fuentes de agua y alimento de las aves domésticas y reportar de inmediato cualquier mortalidad inusual.
Las autoridades señalaron que grupos como trabajadores avícolas, veterinarios, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y menores de cinco años se encuentran entre los más vulnerables ante una posible exposición al virus.