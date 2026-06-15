Absuelven a Isaac Sandoval por falta de pruebas; era acusado de golpear a la modelo Daniela Aldana

San Pedro Sula, Honduras.- De manera unanimidad, la Sala III del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, absolvió este lunes -15 de junio- a Isaac Manuel Sandoval Ayala, por los cargos de violencia contra la mujer y lesiones en perjuicio de su expareja, la modelo colombiana Daniela Aldana Pinzón. El portavoz de los tribunales de justicia de San Pedro Sula, Gerber Rivera, explicó que la resolución a favor del imputado se fundamentó en la falta de pruebas presentadas durante el juicio. Señaló que "no se presentaron pruebas legibles que acreditaran la responsabilidad del encartado en este proceso judicial".

La justicia determinó que no se incorporaron elementos probatorios que acreditaran la responsabilidad penal del acusado en los hechos investigados. Según explicó Rivera, el tribunal desestimó la resolución del juzgado de violencia doméstica contra Sandoval en 2023, donde se habían impuesto medidas sustitutivas, incluyendo trabajos comunitarios.

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