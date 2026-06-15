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Absuelven a Isaac Sandoval por falta de pruebas; era acusado de golpear a la modelo Daniela Aldana

Los jueces determinaron que durante la audiencia no se presentaron pruebas "legibles" que acreditaran la responsabilidad de Sandoval en los hechos denunciados entre 2022 y 2023

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 15:21
Absuelven a Isaac Sandoval por falta de pruebas; era acusado de golpear a la modelo Daniela Aldana

El 18 de septiembre de 2022, Isaac Sandoval, ahora exnovio de Daniela, tuvo una fuerte discusión con su pareja, a quien terminó golpeando en reiteradas ocasiones.

 Foto: Redes sociales

San Pedro Sula, Honduras.- De manera unanimidad, la Sala III del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, absolvió este lunes -15 de junio- a Isaac Manuel Sandoval Ayala, por los cargos de violencia contra la mujer y lesiones en perjuicio de su expareja, la modelo colombiana Daniela Aldana Pinzón.

El portavoz de los tribunales de justicia de San Pedro Sula, Gerber Rivera, explicó que la resolución a favor del imputado se fundamentó en la falta de pruebas presentadas durante el juicio.

Señaló que "no se presentaron pruebas legibles que acreditaran la responsabilidad del encartado en este proceso judicial".

Declaran culpable a Isaac Sandoval por maltrato familiar a Daniela Aldana

La justicia determinó que no se incorporaron elementos probatorios que acreditaran la responsabilidad penal del acusado en los hechos investigados.

Según explicó Rivera, el tribunal desestimó la resolución del juzgado de violencia doméstica contra Sandoval en 2023, donde se habían impuesto medidas sustitutivas, incluyendo trabajos comunitarios.

Agresor de colombiana ya tenía condena por violencia doméstica

Sobre el caso

Sandoval fue denunciado por su expareja en febrero de 2023, tras ser agredida físicamente el pasado 18 de septiembre de 2022.

Según el registro de las imágenes y videos difundidos en redes sociales, el hecho ocurrió luego de que la pareja iniciara una discusión en una fiesta en un hotel en San Pedro Sula, y luego se volvió una escena de agresión en plena calle.

La modelo colombiana fue atacada a golpes propinados con puños y pies, quedando gravemente herida en el suelo. Luego del ataque, Sandoval se subió a su vehículo y de retroceso golpeó a Daniela Aldana, según el testimonio en poder de la Fiscalía.

Producto de la gravedad de los golpes, Aldana perdió el conocimiento por lo que fue trasladada al hospital Mario Catarino Rivas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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