Declaran culpable a Isaac Sandoval, hondureño que agredió a modelo colombiana

Por el momento, Sandoval mantendrá las medidas sustitutivas aplicadas desde la presentación periódica a la judicatura, entre ellas: la prohibición de concurrir a determinas reuniones o lugares, donde no podrá comunicarse con personas determinadas, siempre que no afecten los derechos del encausado.

Recientemente, Aldana reveló que espera un hijo de su agresor, quien aseguró que asumirá la responsabilidad si se confirma que el hijo que espera es suyo.

En junio, la colombiana interpuso una cuarta denuncia donde mencionó que se encontró a Sandoval en un cumpleaños y veía cómo compraba bebidas alcohólicas. “Al ver eso me enojé porque él me pone excusas para no ayudarme económicamente con el bebé que estoy esperando”, reveló.

“Fui donde él a reclamarle qué hacía ahí, cómo era que no tenía dinero para el ácido fólico y para trago sí”, continuó.

Asimismo, mencionó que ese día tuvo una amenaza de aborto por lo que fue llevada a un centro asistencial.