CNBS interviene Banadesa por créditos bajo sospecha de gestiones pasadas

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) anunció que durante el mes de agosto llevará a cabo una supervisión en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), con el objetivo de evaluar la cartera de créditos, el uso de los fondos públicos y los controles operativos de la institución. El presidente de la CNBS, Nicolás García, aseguró que las labores de supervisión se desarrollarán con base en parámetros técnicos y sin motivaciones políticas.

"No se hace excepción de personas en la Comisión. Toda institución del sistema financiero es supervisada con criterios técnicos, objetivos, verificables y medibles. No se trata ni se tratará nunca de politizar ni de que por un tema mediático se busque una supervisión especializada", afirmó. Por su parte, el comisionado de CNBS, Gustavo Solórzano, explicó que la revisión se desarrollará conforme a la Ley del Sistema Financiero y a la normativa vigente emitida por la CNBS para la supervisión y regulación de las instituciones bancarias.

Cabe recordar que el banco ya fue supervisado en 2020, cuando el organismo regulador concluyó que enfrentaba una grave crisis financiera, escenario que incluso llevó al Poder Ejecutivo a considerar su eventual cierre.