BCH proyecta menor inflación y destaca fortaleza de las reservas internacionales

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, aseguró que la inflación mantiene una tendencia descendente y estimó que durante este mes podría ubicarse en 5.5%, luego de haber alcanzado un máximo cercano al 6% en los últimos meses.

El funcionario explicó que buena parte del aumento en los precios responde a factores externos, debido a que Honduras depende de bienes importados cuyos costos terminan trasladándose al consumidor final.

Según Lagos, esta situación provocó que la inflación se ubicara temporalmente fuera del rango de tolerancia establecido por la autoridad monetaria. Sin embargo, afirmó que en los últimos meses comenzó un proceso de desaceleración.

"Subió hasta una tasa de 6%. Ahora lo que vimos a junio es que empezó a converger a 5.8% y probablemente este mes se encuentre en 5.5%", indicó el presidente del BCH.

El titular del Banco Central también destacó el fortalecimiento de las reservas internacionales, que actualmente ascienden a 11,700 millones de dólares, equivalentes a casi siete meses de importaciones.

De acuerdo con Lagos, este nivel de reservas fortalece la estabilidad financiera del país, facilita el cumplimiento de los compromisos internacionales y garantiza la capacidad de importar bienes esenciales ante un eventual escenario económico adverso.

En relación con el incremento de los precios de los combustibles, el funcionario reconoció que el margen de acción del Gobierno es limitado, ya que Honduras depende de las cotizaciones internacionales del petróleo.

No obstante, señaló que las autoridades han mantenido subsidios para reducir el impacto del alza de los combustibles sobre la población, aunque advirtió que estas medidas no pueden sostenerse de forma indefinida por su costo fiscal.