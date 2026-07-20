Banco Central de Honduras apuesta a cerrar la inflación en 5% para 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Central de Honduras (BCH) dio a conocer este día la revisión del Programa Monetario 2026-2027 que mantiene la tasa de inflación en 4%, con una ponderación de 1% para arriba y 1% por debajo. Hasta junio pasado, la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor Consumidor (IPC) fue de 5.83, la acumulada de 3.80% y la mensual de 0.19%. En 2025, la inflación fue de 4.98%. Para lograr esa meta, Roberto Lagos, presidente del Banco Central, anunció que continuarán con la aplicación de medidas monetarias para esterilizar liquidez de corto plazo.

Además, se seguirá con las medidas para mejorar el acceso a las divisas en la subasta electrónica del BCH y regresar al Mercado Interbancario de Divisas (MID), el que se interrumpió en el pasado gobierno. Lagos dice que se cerrará 2026 con una inflación de 5%. El funcionario dijo que históricamente la inflación de Honduras ha sido de las más altas en la región, lo que se explica por la emisión monetaria, como la registrada entre 2022-2025 por 37,000 millones de lempiras para financiar el presupuesto del gobierno. En relación a la tasa de crecimiento económico se mantiene entre 3%-4%; en 2025 fue de 3.8%. En cuanto a las remesas familiares, la tasa de crecimiento se incrementa de 3.5% a 7.5%, o sea 856 millones de dólares más. En 2025, las remesas sumaron 12, 297.3 millones de dólares, lo que indica que los ingresos superarán 13,100 millones de dólares al cierre de año. Otro de los datos que destacó Lagos fue la reducción de la tasa de interés, lo que ha permitido dinamizar el crédito y cerrar con 10.5% de crecimiento en 2026.