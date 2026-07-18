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Honduras formaliza su regreso al Ciadi para garantizar seguridad jurídica

El Gobierno de Honduras ratificó el convenio para volver al Ciadi en agosto, revirtiendo la salida que ordenó la gestión anterior en 2024

  • Actualizado: 18 de julio de 2026 a las 07:26
Honduras formaliza su regreso al Ciadi para garantizar seguridad jurídica

Con el fin de asegurar la estabilidad jurídica y la competitividad, Honduras volverá a ser miembro del Ciadi desde el 16 de agosto.

 Foto: EFE

Tegucigalpa.- Honduras formalizó su reingreso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Grupo del Banco Mundial (BM), de cara al próximo agosto al ratificar un convenio, informó el reciente viernes 17 de julio la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, depositó el instrumento de ratificación ante la secretaría general del Ciadi, Martina Polasek, según un comunicado de la Cancillería hondureña.

Embajadas de Honduras buscarán inversionistas en el extranjero

El convenio entrará en vigor para Honduras el próximo 16 de agosto, fecha en la que el país centroamericano pasará a ser nuevamente Estado miembro del organismo arbitral.

El retorno al Ciadi, que fue firmado el pasado 6 de marzo en la sede del Banco Mundial en Washington, revirtió la decisión del Gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, quien en febrero de 2024 denunció el convenio al considerar que socavaba la soberanía nacional.

En aquel momento, la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) argumentó que la salida de Honduras buscaba "salvaguardar las finanzas públicas, corregir el desequilibrio que favorece a inversionistas extranjeros y perjudica a los inversionistas nacionales" y poner fin al "terrorismo de litigación".

Según la PGR, en el sistema existe un “sesgo mediático corporativo, que se manifiesta a favor de ceder la soberanía a las empresas transnacionales que sin derecho alguno están demandando al Estado para que les pague sumas multimillonarias de dinero”.

Sin embargo, la Administración del presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, apostó por el arbitraje internacional como una herramienta clave para garantizar la competitividad y la estabilidad jurídica del país. EFE

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Redacción web
Agencia EFE

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