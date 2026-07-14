Embajadas de Honduras buscarán inversionistas en el extranjero

Tegucigalpa, Honduras.-Las embajadas y consulados de Honduras buscarán potenciales inversionistas y oportunidades de negocio en el extranjero como parte de una estrategia para atraer capital y promover sectores productivos del país.

Embajadores, cónsules y funcionarios del Servicio Exterior comenzaron este martes una capacitación para identificar proyectos de inversión, facilitar contactos con empresas internacionales y canalizar potenciales negocios hacia las instituciones hondureñas.

El programa, desarrollado por la Academia Diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, se extenderá del 14 de julio al 6 de agosto.

La iniciativa busca que las representaciones hondureñas en otros países tengan un papel más activo en la atracción de inversiones y la promoción del comercio exterior.

La estrategia parte de que las embajadas y consulados pueden convertirse en el primer punto de contacto entre un potencial inversionista y Honduras.

Una vez identificado un proyecto, el Consejo Nacional de Inversiones (CNI) prevé acompañar al inversionista desde las reuniones iniciales y la presentación de oportunidades por sector hasta el proceso de instalación de la empresa.

El modelo también contempla dar seguimiento a las compañías establecidas en Honduras para facilitar su permanencia, expansión y reinversión.

Epaminondas Marinakys, ministro de Inversiones y secretario ejecutivo del CNI, afirmó que "fortalecer al cuerpo diplomático significa ampliar la capacidad del país para generar oportunidades de desarrollo".

"Cada embajada y cada consulado representan una oportunidad para acercar a Honduras con el mundo. Cuando nuestros diplomáticos conocen el potencial del país, hablan con información actualizada y trabajan de manera coordinada con las instituciones, estamos creando condiciones para atraer inversiones, generar empleo y abrir nuevas oportunidades para los hondureños", dijo Marinakys.