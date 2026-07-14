Embajadas de Honduras buscarán inversionistas en el extranjero

Tegucigalpa, Honduras.-Las embajadas y consulados de Honduras buscarán potenciales inversionistas y oportunidades de negocio en el extranjero como parte de una estrategia para atraer capital y promover sectores productivos del país.
Embajadores, cónsules y funcionarios del Servicio Exterior comenzaron este martes una capacitación para identificar proyectos de inversión, facilitar contactos con empresas internacionales y canalizar potenciales negocios hacia las instituciones hondureñas.
El programa, desarrollado por la Academia Diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, se extenderá del 14 de julio al 6 de agosto.
La iniciativa busca que las representaciones hondureñas en otros países tengan un papel más activo en la atracción de inversiones y la promoción del comercio exterior.
La estrategia parte de que las embajadas y consulados pueden convertirse en el primer punto de contacto entre un potencial inversionista y Honduras.
Una vez identificado un proyecto, el Consejo Nacional de Inversiones (CNI) prevé acompañar al inversionista desde las reuniones iniciales y la presentación de oportunidades por sector hasta el proceso de instalación de la empresa.
El modelo también contempla dar seguimiento a las compañías establecidas en Honduras para facilitar su permanencia, expansión y reinversión.
Epaminondas Marinakys, ministro de Inversiones y secretario ejecutivo del CNI, afirmó que "fortalecer al cuerpo diplomático significa ampliar la capacidad del país para generar oportunidades de desarrollo".
"Cada embajada y cada consulado representan una oportunidad para acercar a Honduras con el mundo. Cuando nuestros diplomáticos conocen el potencial del país, hablan con información actualizada y trabajan de manera coordinada con las instituciones, estamos creando condiciones para atraer inversiones, generar empleo y abrir nuevas oportunidades para los hondureños", dijo Marinakys.
Diplomáticos reforzarán promoción de Honduras
Mireya Agüero, canciller de la República, destacó que "el fortalecimiento del servicio exterior permitirá consolidar una diplomacia económica más efectiva y alineada con las prioridades de desarrollo del país".
"Hoy la labor de nuestros embajadores y cónsules trasciende la representación diplomática. También son promotores de las oportunidades que ofrece Honduras al mundo. Fortalecer sus capacidades en materia de inversión y comercio exterior significa ampliar el alcance de nuestra política exterior para generar desarrollo, empleo y mayor competitividad para el país", aseguró Agüero.
Como parte de la formación, el CNI impartirá cinco módulos especializados relacionados con la promoción de inversiones, el marco legal, el clima de negocios y los sectores priorizados para atraer capital.
En las capacitaciones también participarán especialistas de la Secretaría de Finanzas (Sefin), el Banco Central de Honduras (BCH), la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) y la Comisión Presidencial para el Comercio Exterior (CPCE).
Los diplomáticos recibirán información sobre el entorno macroeconómico, política fiscal, financiamiento para el desarrollo, comercio exterior, competitividad y facilitación empresarial.
Con la estrategia, el Estado busca convertir a sus misiones diplomáticas en una red para detectar oportunidades de inversión y conectar potenciales proyectos con las instituciones responsables de la promoción económica de Honduras.