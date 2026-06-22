Honduras logra acuerdos con Ucrania en comercio, inversión y tecnología

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura anunció una serie de acuerdos alcanzados con Ucrania tras sostener una reunión oficial con el mandatario Volodímir Zelenski, en la que ambos gobiernos definieron una agenda de cooperación enfocada en comercio, inversión, seguridad alimentaria, tecnología y fortalecimiento institucional.

Asfura calificó la visita como “altamente positiva y productiva” y destacó que el encuentro permitió abrir nuevas oportunidades para el país en sectores estratégicos.

“Esta visita representa un paso significativo en el fortalecimiento de la presencia internacional de Honduras. Seguiremos trabajando con determinación para mantener una política exterior activa, responsable y comprometida con la paz, la cooperación internacional y el desarrollo sostenible”, afirmó el gobernante.

Entre los principales resultados figura la firma de una declaración conjunta presidencial para ampliar la cooperación bilateral y la creación de una comisión intergubernamental que buscará fortalecer el intercambio comercial entre ambos países.

Según explicó el mandatario, esta instancia facilitará la apertura de nuevos mercados para productos hondureños y contribuirá a la diversificación de las exportaciones nacionales.

El presidente hondureño señaló que los acuerdos permitirán impulsar sectores productivos como el café, cacao y camarón, además de promover alianzas empresariales y misiones comerciales orientadas a atraer inversión extranjera.

También se identificaron oportunidades de cooperación en agricultura, energía, logística, turismo, ciberseguridad y transformación digital.

Uno de los temas centrales de la reunión fue la seguridad alimentaria. La canciller Mireya Agüero informó que Honduras planteó la necesidad de fortalecer el acceso a fertilizantes para respaldar la producción agrícola nacional y apoyar a los productores del campo.

“Uno de los ejes centrales del diálogo fue el tema de los fertilizantes, considerado clave para fortalecer la seguridad alimentaria y apoyar la reactivación del campo hondureño”, explicó la funcionaria.

Agregó que el tema está vinculado a la estrategia gubernamental de facilitar insumos agrícolas para sectores productivos como el café, cacao y otros cultivos de exportación.

Agüero también confirmó que durante el encuentro se discutió la posibilidad de abrir nuevos mercados para productos hondureños en Ucrania y fomentar la llegada de empresarios interesados en desarrollar proyectos de inversión en el país.

“Se discutió la apertura de nuevos mercados en Ucrania para productos hondureños, así como la posibilidad de atraer inversión ucraniana al país mediante visitas de empresarios interesados en proyectos de cooperación y desarrollo económico”, señaló.

Como parte de los acuerdos, ambos gobiernos suscribieron además un memorándum de entendimiento orientado a desarrollar proyectos concretos de cooperación. Entre los temas abordados destacan el intercambio de experiencias en innovación tecnológica, el uso de drones y mecanismos de colaboración en áreas migratorias y humanitarias.

La canciller destacó que el objetivo es que los compromisos asumidos durante la visita produzcan resultados tangibles en el corto plazo. “Se espera pasar de reuniones de seguimiento a acciones concretas en el corto plazo, especialmente en áreas de cooperación técnica y defensa”, afirmó.

La visita oficial se produjo tras una invitación formulada por Zelenski al mandatario hondureño en abril pasado y forma parte de la estrategia de política exterior impulsada por la administración de Asfura para fortalecer vínculos internacionales, atraer inversión y ampliar las oportunidades comerciales para Honduras.