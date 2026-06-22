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Nasry Asfura se reunió este viernes con Volodímir Zelenski
El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, llegó este viernes a Ucrania, en su primera visita a este país y rindió en Kiev con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, homenaje a los soldados caídos en la guerra con Rusia, que se encuentra en su quinto año.
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Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 10:17
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