Engañado en redes y raptado al salir de clases: así fue el crimen de estudiante en La Joya

Según el reporte preliminar, el menor identificado como Jafeth Pozo Flores , era originario de Choluteca, pero que se había trasladado hacia la capital en busca de superación académica.

Tegucigalpa, Honduras.- Un estudiante del Instituto Abelardo R. Fortín, que había sido reportado como raptado por sus familiares, fue encontrado muerto en un predio baldío de la colonia La Joya , en Tegucigalpa, el reciente miércoles 5 de agosto.

El reporte indica que el menor habría sido engañado por redes sociales y luego raptado por hombres desconocidos y armados tras salir del colegio.

Su tía manifestó que el menor se vino a vivir con ella a la colonia Villa Campesina, lugar desde donde se desplegaba a diario para asistir al centro educativo.

Posteriormente, lo trasladaron en un vehículo hasta el sector de La Joya, obligándolo a caminar hasta un terreno baldío, lugar donde comenzaron a dispararle en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.

Al escuchar las detonaciones por arma de fuego, pobladores alertaron a las autoridades a través del Sistema Nacional de Emergencia 911, por lo que agentes de la Policía Nacional arribaron rápidamente a la zona.

Los policías corroboraron la presencia de un cadáver que no portaba ninguna documentación, y procedieron a acordonar la escena.

Al tiempo se sumaron miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento y traslado del cuerpo hacia la morgue capitalina para efectos de la autopsia legal.

Al filo de la 1:00 de la tarde de este jueves 6 de agosto, familiares confirmaron que el cuerpo que se encontraba en la morgue era el de su ser querido. Entre lágrimas y abrazos reclamaron sus restos para su respectivo velatorio, previo al último adiós.

Hasta el corte de esta nota, el móvil del crimen permanecía como desconocido. Sin embargo, la familia del joven asesinado espera que las autoridades investiguen y den con el paradero de los hechores. Además, se espera que brinden avances de las indagaciones próximamente.