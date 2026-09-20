Joseph Rosales rompe el silencio: obligación con Honduras, Najar y el Mundial 2030

Tegucigalpa, Honduras.- Joseph Rosales fue el primer legionario en arribar este domingo a Honduras para incorporarse a la Selección Nacional y ponerse a las órdenes del técnico José Francisco Molina , de cara a los compromisos que la Bicolor disputará en la Liga de Naciones de Concacaf.

El lateral izquierdo se mostró ilusionado por volver a ser tomado en cuenta y destacó la importancia de afrontar con seriedad esta nueva etapa. Dejó claro que el objetivo es avanzar en la competición internacional y comenzar con el pie derecho este viernes 25 de septiembre, cuando Honduras se mida a Surinam , rival al que mostró total respeto.

Finalmente, Joseph se refirió a la ilusión que existe dentro del grupo de cara al nuevo proceso rumbo al Mundial de 2030 y dejó claro que tanto los jugadores como los aficionados esperan volver a ver a Honduras en una Copa del Mundo.

Además, el jugador del Austin FC habló sobre la situación de Andy Najar, quien decidió hacerse a un lado de la Selección Nacional. Rosales explicó que respeta la decisión de su compañero y reconoció el gran momento que atraviesa en la MLS .

¿Cómo viene de ánimos? ¿Cómo viene a la H?

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Bueno, primeramente, agradecerle a Dios. La verdad que vengo muy contento, muy feliz de estar nuevamente en la Selección Nacional. Como lo he dicho anteriormente, para mí la Selección es muy importante y nada, venimos a darlo todo.

¿Cómo valoras este momento, esta transición de equipo y tu presente en Austin?

La verdad que para mí la transición a Austin ha sido muy importante porque me he consolidado más en la liga y en el equipo. Entonces, creo que va muy bien.

¿Cómo ves esta nueva etapa con la Selección, otra nueva Liga de Naciones? Siempre está la presión de lograr conseguir algo con la Selección.

Sí, sabemos que eso siempre lo vamos a tener, la presión de tener este tipo de compromisos. Y bueno, ahora tenemos esta nueva etapa, a darlo todo y sacar esto adelante.

¿Qué diferencias has notado entre el proceso anterior y este de Molina?

Creo que hasta ustedes mismos lo han visto. Es un proceso que está cambiando, va de a poco. Nos han tocado partidos difíciles contra Perú y contra Argentina. Han sido buenos rivales donde hemos hecho buenas cosas. Lo que pasa es que, bueno, saben que nos enfrentamos a la campeona del mundo. Pero bueno, estos partidos ahora tenemos que enfrentarlos de la misma manera, con el mismo compromiso, y tenemos que sacarlos adelante.

¿Es una obligación clasificar a la siguiente ronda en la Liga de Naciones?

Claro, siempre tenemos que clasificar sí o sí. Lo que veníamos haciendo en el proceso anterior, pues a pesar de que hay nuevos jugadores jóvenes, tenemos que hacerlo.

De los rivales que van a enfrentar, arrancando con Surinam, ¿qué han podido ver ustedes?

La verdad que yo lo que he visto de Surinam fueron los partidos que se enfrentaron a Panamá. La verdad que Panamá sufrió mucho contra Surinam, entonces tenemos que tener mucho cuidado contra Surinam porque es un equipo que puede decirse, entre comillas, que no se conoce, pero no, tiene buenos jugadores.

¿Y vos cómo llegas después de lo que vienes haciendo en el equipo?

La verdad que yo llego con mucha confianza, tranquilo, la verdad. Muy contento por lo que vengo haciendo en el equipo, personalmente. En el equipo no venimos muy bien en la temporada, pero vamos subiendo. Ahora, lo que el profe diga, aquí en la Selección de Honduras.

De lo que vino sucediendo en el proceso pasado, ¿qué lecciones nos dejó todo ese proceso? Digo, porque hay una buena base que va a continuar con un nuevo técnico, nueva ideología, nueva forma de trabajar, para ponerlo en práctica y poder sacar adelante este proyecto rumbo al 2030.

Creo que lo que pasó el año pasado ya para la mayoría dejamos todo ese proceso. O sea, tenemos que enfocarnos en el nuevo. Sí o sí, este nuevo proceso, pues tenemos que clasificar al Mundial.