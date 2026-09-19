Bravos gestan épica remontada ante Houston y van por la barrida: Así le fue a Mauricio Dubón

Houston tomó ventaja desde la primera entrada gracias a un cuadrangular de Isaac Paredes , quien encontró un lanzamiento de Grant Holmes y conectó cuadrangular por el jardín izquierdo para colocar el marcador 1-0.

Houston, Estados Unidos.- Los Bravos de Atlanta remontaron este sábado ante los Astros de Houston y se impusieron 6-3 en el segundo partido de la serie de tres encuentros disputada en el Daikin Park.

Los Astros ampliaron la diferencia en el tercer episodio. Jeremy Peña conectó un triple al jardín izquierdo y posteriormente anotó gracias a un sencillo de Paredes, colocando el 2-0 para los locales.

Atlanta comenzó a reaccionar en la sexta entrada. Drake Baldwin conectó un sencillo al jardín central y posteriormente anotó con un imparable de Matt Olson, acercando a los Bravos 2-1.

La remontada llegó en la séptima entrada, cuando Atlanta fabricó un rally de cuatro carreras ante el pitcheo de AJ Blubaugh en Houston.

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Ronald Acuña Jr. apareció con un enorme cuadrangular de cuatro carreras entre el jardín izquierdo, remolcando a Olson, Mike Yastrzemski y Riley para darle vuelta al marcador 5-2.

En la parte baja de la octava entrada, Houston logró descontar con un doble de Yainer Díaz al jardín izquierdo, que permitió la anotación de Paredes y colocó el partido 5-3.

Sin embargo, los Bravos respondieron inmediatamente en la parte alta del octavo episodio. Yastrzemski conectó otro cuadrangular, esta vez entre los jardines izquierdo y central, para poner el definitivo 6-3.

El hondureño Mauricio Dubón también tuvo participación en el encuentro. Estuvo en el campocorto a la defensiva y a la ofensiva se fue de 4-1. En su mejor turno conectó un sencillo al jardín izquierdo en la octava entrada. El hondureño terminó siendo puesto fuera posteriormente en una jugada de doble play.