Emotiva confesión de Mauricio Dubón en su regreso a Houston: “No sabía cómo iban a reaccionar”

Houston, Estados Unidos.- El hondureño Mauricio Dubón vivió una de las noches más especiales de su carrera en su regreso a Houston, ciudad donde dejó una importante huella con los Astros y donde fue parte del equipo que conquistó la Serie Mundial de 2022.

El hondureño volvió este viernes a Daikin Park, pero esta vez vistiendo el uniforme de los Bravos de Atlanta , luego de que Houston lo enviara a la organización de Atlanta en noviembre de 2025 a cambio del infielder Nick Allen .

Los Astros prepararon un homenaje para Dubón antes del encuentro y proyectaron un video con algunos de los momentos más importantes de su etapa con la franquicia. La afición respondió con una gran ovación, demostrando el cariño que todavía mantiene por el pelotero catracho.

La noche terminó siendo todavía más especial para el hondureño, ya que los Braves derrotaron 6-2 a los Astros y aseguraron su clasificación a la postemporada de las Grandes Ligas. Dubón, además, aportó dos imparables en el encuentro.

Después del partido, en entrevista con el periodista Philep Clarke, el sampedrano reconoció que estaba nervioso antes de conocer la reacción de los aficionados.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Estaba bien nervioso la verdad porque no sabía cómo la gente iba a reaccionar. Al ver la gente parada, al ver a todo el mundo emocionado por estar aquí, es algo que como deportista a uno le llena de orgullo”, explicó Dubón.

El jugador de los Braves destacó que considera que el reconocimiento recibido representa una recompensa al trabajo realizado durante su etapa con Houston.

“Poder dejar esa huella que dejé aquí en esta ciudad de equipo campeón. Poder tener el reconocimiento que tuve ayer es algo muy emotivo la verdad, porque los fanáticos ven el esfuerzo que hace uno por el equipo y ser reconocido por eso fue algo muy especial”, agregó.