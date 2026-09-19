Servicio de Impuestos consultará estatus de ciudadanía a contribuyentes en EE UU

Los Ángeles, Estados Unidos.- El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) ha publicado un borrador del formulario de declaración fiscal individual que, por primera vez, incluye una pregunta sobre el estatus de ciudadanía del contribuyente, lo que supone un paso más del Gobierno del presidente Donald Trump para avanzar en su agenda migratoria.

El borrador del Formulario 1040 para la declaración correspondiente al año 2026 es utilizado por los contribuyentes para reportar sus ingresos, calcular deducciones y créditos, además de determinar si deben pagar impuestos adicionales o recibir un reembolso.

En esta nueva versión, el documento pregunta explícitamente al declarante sobre su ciudadanía o situación migratoria al momento de presentar la declaración fiscal. La interrogante también contempla a los contribuyentes que presentan una declaración conjunta con su cónyuge.