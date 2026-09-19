Servicio de Impuestos consultará estatus de ciudadanía a contribuyentes en EE UU

Los Ángeles, Estados Unidos.- El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) ha publicado un borrador del formulario de declaración fiscal individual que, por primera vez, incluye una pregunta sobre el estatus de ciudadanía del contribuyente, lo que supone un paso más del Gobierno del presidente Donald Trump para avanzar en su agenda migratoria.
El borrador del Formulario 1040 para la declaración correspondiente al año 2026 es utilizado por los contribuyentes para reportar sus ingresos, calcular deducciones y créditos, además de determinar si deben pagar impuestos adicionales o recibir un reembolso.
En esta nueva versión, el documento pregunta explícitamente al declarante sobre su ciudadanía o situación migratoria al momento de presentar la declaración fiscal. La interrogante también contempla a los contribuyentes que presentan una declaración conjunta con su cónyuge.
"Al momento de presentar su declaración, ¿es usted —y su cónyuge, si presentan una declaración conjunta— ciudadano estadounidense, nacional de los Estados Unidos o extranjero legalmente autorizado para trabajar en los EE UU?", se lee en el borrador publicado por el IRS.
La inclusión de esta pregunta forma parte de los esfuerzos de la Casa Blanca para reforzar los controles sobre la elegibilidad de inmigrantes para determinados beneficios fiscales y de su agenda contra la inmigración indocumentada.
El mes pasado, IRS y el Departamento del Tesoro pusieron a consideración pública varias propuestas relacionadas con los requisitos de elegibilidad para créditos reembolsables del impuesto sobre la renta.
"Bajo la Administración del presidente Trump, se han acabado los días en que los extranjeros ilegales recibían beneficios financiados por los contribuyentes", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.
Las normas propuestas se aplicarían a los años fiscales que finalicen en la fecha de publicación de las regulaciones definitivas o con posterioridad a ella, indicó el IRS, por lo que el contenido del formulario todavía corresponde a un borrador y podría estar sujeto a cambios antes de su versión definitiva.