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Tomás Zambrano advierte a grupos criminales: “Les va a caer todo el peso de la ley”

El presidente del CN, Tomás Zambrano, confirmó que tres grupos criminales fueron declarados terroristas durante la noche del viernes en una reunión del CNDS

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 14:00
Tomás Zambrano advierte a grupos criminales: “Les va a caer todo el peso de la ley”

Tomás Zambrano confirmó la declaratoria de tres grupos criminales como asociaciones terroristas.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declaró como asociaciones terroristas a tres grupos criminales, informó este sábado 19 de septiembre el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

“Ya se ha declarado a tres de esos grupos como tal y no damos los nombres porque no queremos que se den cuenta de que les va a caer todo el peso de la ley”, afirmó el titular del Poder Legislativo.

Según explicó, la declaratoria permitirá considerar como permanentes o en flagrancia los delitos cometidos por integrantes de estos grupos, lo que dará mayores facultades a los cuerpos de seguridad para actuar.

“Los delitos que cometen son de carácter permanente o permanecen en flagrancia; eso quiere decir que cualquier delito que cometan se puede considerar como tal en todo momento”, manifestó.

Respaldo a los cuerpos de seguridad

Zambrano aseguró que existe voluntad del gobierno, el Congreso Nacional y los operadores de justicia para enfrentar la criminalidad y señaló que se buscará dotar a las instituciones de seguridad de recursos, equipo y personal.

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“A la Policía, Fuerzas Armadas, Inteligencia, les damos y les estamos dando todas las herramientas y el respaldo necesario para brindarle seguridad al pueblo, porque eso es lo que pide la gente en todo momento”.

No queremos a los militares en los cuarteles, nosotros los queremos ver dando seguridad a la gente en las calles, colonias y todos los rincones del país”, subrayó Zambrano.

Exigencias

Zambrano también aseguró que las autoridades deberán rendir cuentas sobre la aplicación de las medidas adoptadas.

“Vamos a exigir resultados, vamos a pedir cuentas para ver los avances, porque estas determinaciones se toman en favor del pueblo hondureño”.

“No es posible que en barrios, colonias, aldeas y caseríos estos grupos criminales le digan a la gente qué pueden decir, qué deben hacer, quién puede entrar y quién puede salir de sus comunidades”, sentenció Zambrano.

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Finalmente, el dirigente indicó que no se considera necesario aplicar un estado de excepción, debido a que la declaratoria de grupos criminales como terroristas permitirá adoptar medidas adicionales contra estas organizaciones.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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