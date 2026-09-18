Reformas a Ley de Violencia Doméstica serán enviadas al Congreso Nacional en octubre

Tegucigalpa, Honduras.- El anteproyecto de reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica será remitido al Congreso Nacional en octubre, informó Rubena Galeano, magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La propuesta busca actualizar la legislación contra la violencia doméstica, vigente desde 1997, e incorporar situaciones que afectan a las mujeres, que según Galeano, todavía no están contempladas de manera expresa en la normativa.
“Nosotros consideramos que en octubre tendremos lista toda la incidencia para luego presentar -el anteproyecto- al Congreso Nacional, pero lo queremos llevar ya con su respaldo económico-financiero para que no tengamos después problemas de que no hay presupuesto para ello", aseguró.
Violencia vicaria y digital
Según la magistrada, la iniciativa es desarrollada con la participación del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la sociedad civil, donde figura la incorporación de definiciones relacionadas con la violencia vicaria y la violencia digital.
La reforma también contempla modificaciones en materia de procedimiento y asistencia a las víctimas, ya que la propuesta busca ampliar la respuesta institucional frente a los casos de violencia doméstica y atender las consecuencias sociales que enfrentan las personas afectadas.
La jefa de la Unidad de Género de la Policía Nacional, Doris Cortés, señaló que el anteproyecto forma parte de una estrategia para fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia doméstica en Honduras.
La funcionaria destacó la prevención mediante la regionalización de los servicios de atención, donde se encuentra la línea 114, Mujer Vivir Sin Miedo, que cuenta con abogados y personal de psicología para brindar atención a mujeres víctimas de agresión.
“Hay situaciones que se pueden prevenir y con este plan de implementación estamos apostando a la prevención a través de la regionalización. En primer lugar de la línea 114, Mujer Vivir Sin Miedo, en donde tenemos abogados, tenemos también un personal de psicología para que atiendan de manera personalizada hoy en día a la mujer agredida”, finalizó