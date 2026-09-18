Reformas a Ley de Violencia Doméstica serán enviadas al Congreso Nacional en octubre

Tegucigalpa, Honduras.- El anteproyecto de reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica será remitido al Congreso Nacional en octubre, informó Rubena Galeano, magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La propuesta busca actualizar la legislación contra la violencia doméstica, vigente desde 1997, e incorporar situaciones que afectan a las mujeres, que según Galeano, todavía no están contempladas de manera expresa en la normativa. “Nosotros consideramos que en octubre tendremos lista toda la incidencia para luego presentar -el anteproyecto- al Congreso Nacional, pero lo queremos llevar ya con su respaldo económico-financiero para que no tengamos después problemas de que no hay presupuesto para ello", aseguró.

Violencia vicaria y digital

Según la magistrada, la iniciativa es desarrollada con la participación del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la sociedad civil, donde figura la incorporación de definiciones relacionadas con la violencia vicaria y la violencia digital. La reforma también contempla modificaciones en materia de procedimiento y asistencia a las víctimas, ya que la propuesta busca ampliar la respuesta institucional frente a los casos de violencia doméstica y atender las consecuencias sociales que enfrentan las personas afectadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La jefa de la Unidad de Género de la Policía Nacional, Doris Cortés, señaló que el anteproyecto forma parte de una estrategia para fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia doméstica en Honduras.