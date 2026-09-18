RAP impulsa campaña de regularización para que más empresas protejan el futuro de sus colaboradores

Tegucigalpa, Honduras-. El Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) presentó hoy su campaña de regularización empresarial, una iniciativa dirigida a las empresas del sector privado de Honduras que aún no se han incorporado al RAP, con el propósito de facilitar su afiliación y ampliar la protección y los beneficios para más trabajadores hondureños.

Bajo el concepto “Una empresa que aporta al RAP vale más”, la campaña busca generar conciencia entre los empleadores sobre el valor de tomar decisiones que contribuyan al bienestar de sus colaboradores y, al mismo tiempo, fortalezcan la sostenibilidad y el futuro de sus empresas.

Una oportunidad para regularizarse

El RAP mantiene habilitado un período excepcional de regularización hasta el 28 de septiembre, dirigido a empresas que nunca han estado inscritas en la institución. Durante este período, las empresas pueden incorporarse y comenzar a cumplir sin asumir aportaciones retroactivas, multas ni intereses o recargos correspondientes al período anterior.

Regularizarse con el RAP es una decisión que trasciende el cumplimiento. Es una decisión de empresa, de responsabilidad y de visión de futuro, porque significa contribuir a la protección y al bienestar de quienes hacen posible que cada organización avance.

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Ahorro y protección para los trabajadores

La incorporación al RAP permite que los trabajadores accedan a mecanismos de ahorro y protección económica, incluyendo los fondos de pensiones y cesantías. Las aportaciones realizadas por las empresas se acreditan directamente a las cuentas individuales de sus afiliados.

No esperemos hasta el último momento. Hoy las empresas tienen la oportunidad de tomar una buena decisión, asegurar el futuro de sus colaboradores y seguir construyendo empresas más sólidas. Una empresa que aporta al RAP vale más.

El RAP invita a los representantes de las empresas que aún no se han afiliado a informarse y realizar su proceso de incorporación antes del 28 de septiembre. La institución ha dispuesto el sitio valemas.erap.hn como canal de información y afiliación para esta campaña.

Regularizarse hoy es avanzar, proteger a los colaboradores y fortalecer el futuro de la empresa. Para más información y afiliación visita valemas.elrap.hn