Valencia School invita a su Open House con una innovadora propuesta educativa

Valencia School abre nuevamente sus puertas en la capital hondureña para invitar a padres de familia y futuros estudiantes a conocer de cerca su propuesta educativa a través de dos jornadas de Open House durante el mes de septiembre. Bajo la consigna “Aborda la Experiencia Valencia”, la institución busca acompañar a las familias en la elección del centro escolar, ofreciendo un entorno que va más allá de la formación tradicional para preparar a los estudiantes ante los retos de un mundo cada vez más globalizado. El modelo educativo de la institución se fundamenta en la premisa de que el éxito académico debe complementarse con el equilibrio personal, la autonomía y el pensamiento crítico. Entre sus principales innovaciones destaca el programa pionero “Bienestar 360”, el cual promueve hábitos de vida saludable, inteligencia emocional y una ciudadanía digital responsable en el alumnado, asegurando un desarrollo integral a lo largo de su trayectoria escolar.

A pesar de regirse por el Calendario Nacional, el centro imparte una formación 100% bilingüe y se consolida como pionero en Honduras al incorporar el francés como tercera lengua en su plan de estudios desde hace más de una década. Además, la oferta internacional de Valencia School se fortalece mediante una alianza estratégica con National Geographic Society, permitiendo que los estudiantes desde Kindergarten hasta 11.º grado accedan a experiencias de aprendizaje de estándar global. Como parte de su búsqueda de la excelencia, Valencia School Sede Sur avanza actualmente en la primera fase para obtener la Acreditación Cognia, una de las certificaciones de calidad educativa internacional más prestigiosas. Este proceso contempla una rigurosa evaluación de sus métodos docentes e instalaciones, teniendo programada la visita de evaluación externa para el mes de octubre de 2026.