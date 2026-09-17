Wilmer Velásquez sorprende tras dejar la política: Nueva vida del ídolo de Olimpia

Te mostramos cuál es la nueva vida del exjugador Wilmer Velásquez, tras retirarse del fútbol profesional y salir del Congreso Nacional y dejar la política.
Wilmer Velásquez es uno de los grandes goleadores en la historia del fútbol hondureño y uno de los jugadores más importantes que ha vestido la camiseta del Olimpia.
El histórico delantero defendió los colores del conjunto blanco entre 1990 y 2009, dejando una huella imborrable gracias a sus goles y actuaciones dentro del terreno de juego.
Velásquez debutó con el Olimpia el 22 de julio de 1990, cuando apenas tenía 18 años y comenzaba una carrera que posteriormente lo convertiría en una leyenda del fútbol hondureño.
Su primer partido con el conjunto olimpista fue bajo las órdenes del entrenador uruguayo Julio González, quien le dio la oportunidad de comenzar a demostrar su capacidad goleadora.
Con su olfato goleador y fortaleza dentro del área, Wilmer Velásquez se convirtió rápidamente en uno de los principales referentes ofensivos del Olimpia.
El delantero terminó su carrera en la Liga Nacional con 196 goles, una cifra que durante muchos años lo mantuvo como el máximo goleador histórico de la competición.
El registro de 196 anotaciones de Velásquez permaneció durante años como una de las grandes marcas del fútbol hondureño, hasta que posteriormente fue superado por Jerry Bengtson.
Además de su destacada trayectoria con el Olimpia, el “Matador” también tuvo un papel importante con la Selección Nacional de Honduras, donde fue uno de los principales referentes ofensivos de su generación.
Con la camiseta de la Bicolor, Velásquez disputó 47 partidos internacionales y marcó 35 goles, números que reflejan el protagonismo que tuvo también representando al país.
Wilmer Velásquez decidió retirarse del fútbol profesional en 2009, poniendo fin a una extensa carrera en la que se convirtió en uno de los máximos ídolos de la historia del Olimpia.
Después de colgar los botines, el exdelantero tomó un camino diferente y comenzó una etapa vinculada a la política, llegando a ocupar un cargo como diputado del Congreso Nacional.
Velásquez también tuvo participación como regidor del Distrito Central y posteriormente estuvo al frente de la Comisión Nacional Pro-Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte.
Con el paso de los años, el histórico goleador decidió alejarse de los reflectores y llevar una vida más tranquila, especialmente después de las experiencias que tuvo durante su etapa en la política.
A pesar de haberse retirado del fútbol profesional, Velásquez nunca se alejó completamente de las canchas y actualmente disfruta jugando junto a otros exfutbolistas y veteranos del deporte.
En San Pedro Sula, el “Matador” participa con el Real España de veteranos en la Liga de Campisa, donde mantiene vivo su amor por el fútbol mientras comparte con amigos y revive parte de sus mejores recuerdos.