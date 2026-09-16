Fue asesor gubernamental: ¿Qué es de Alfredo Hawit tras haber sido condenado en EE UU y volver al país?

¿Qué ha sido de Alfredo Hawit? ¿A qué se dedica? Tras haber sido sentenciado en Estados Unidos por el famoso caso del FIFAGate, así es su vida tras volver a Honduras. Fue asesor de una secretaría en el gobierno de Xiomara Castro.
Alfredo Hawit fue uno de los máximos dirigentes en la Federación de Fútbol de Honduras junto a Rafael Leonardo Callejas. En 2015 asumió como presidente de la entonces Fenafuth y en ese año fue detenido en Suiza por casos de corrupción.
Hawit fue vicepresidente de Concacaf y presidente interino de la Concacaf entre el 2011 al 2012. Además fue uno de los vicepresidentes de la FIFA bajo la gestión de Joseph Blatter. El 3 de diciembre del 2015 fue detenido en Suiza tras explotar el caso FIFAGate.
El 11 de abril de 2016, Alfredo Hawit se declaró culpable ante una corte federal de Brooklyn, Nueva York. Él aceptó responsabilidad por: conspiración para crimen organizado, dos cargos de conspiración para fraude electrónico y conspiración para obstruir la justicia.
También aceptó entregar 950,000 dólares en concepto de decomiso. Hawit reconoció haber recibido sobornos a cambio de influir en la adjudicación de derechos de televisión, medios y marketing relacionados con competiciones de Concacaf y partidos de clasificación mundialista.
El 29 de junio de 2020, la jueza federal Pamela K. Chen determinó que Alfredo Hawit había cumplido con su tiempo de sentencia: dos años de libertad supervisada. En septiembre del 2021 reapareció en Honduras.
En septiembre de 2021 reapareció en el estadio Humberto Micheletti de El Progreso, ciudad donde él nació; lo hizo jugando un partido de fútbol. En ese momento dejó en claro que no hablaría de su proceso judicial en una entrevista que dio al medio Teleprogreso.
¿Qué hace ahora? Él tiene una casa en Tegucigalpa, además de tener propiedades en El Progreso. Ahora mantiene un perfil bajo y dedica su tiempo a Dios. Ya no se mete en temas futbolísticos dirigenciales pues lo tiene prohibido.
EL HERALDO constató que Alfredo Hawit fue asesor de una Secretaría en el gobierno de Xiomara Castro, específicamente en la Secretaría de Defensa cuando el titular era José Manuel Zelaya, hijo del exdiputado Carlos Zelaya. Hawit es abogado de profesión.
En agosto del 2023 volvió a aparecer de manera pública y así lucía, lo hizo dando una entrevista a Deportes TVC y hablando únicamente de fútbol. Alfredo Hawit fue asesor de la Secretaría de Defensa en el gobierno pasado, asiste a la iglesia y mantiene un perfil lejos de los medios de comunicación.