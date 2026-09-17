UFTF multa a Nasralla con L146 millones por irregularidades en rendición de cuentas

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) informó que el excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, será sancionado con 146 millones de lempiras debido a irregularidades detectadas en sus informes financieros de campaña de las elecciones generales de 2025. La UFTF explicó que detectaron inconsistencias en la captación de 73 millones de lempiras (73,228,860 exactos) provenientes de 21 aportes privados, los cuales no fueron subsanados en tiempo y forma. En ese sentido, la multa equivale al doble del monto que no pudo subsanar (146,457,720). Nasralla podrá presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación.

Aún así, se aclaró que el expresidenciable deberá "tener por presentados de manera extemporánea los formatos correspondientes a las 21 aportaciones únicamente para efectos de incorporación y fiscalización documental sin que dicha presentación posterior extinga la infracción ni la sanción impuesta". La comisionada presidente de la UFTF, Ivonne Ardón, declaró que en su debido momento se le notificó al responsable financiero de Nasralla acerca de los hallazgos e inconsistencias encontradas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Él presentó su descargo, documentación y un escrito en donde justificaba por qué no se habían hecho ciertos procedimientos que ya la propia ley establece. Una cosa es presentar un informe, y otra es que se cumpla con los parámetros que ya la ley establece", dijo. Agregó que "en base a todos esos hallazgos que no pudieron ser subsanados es que el Pleno determina que se da por recibido en tiempo, mas no conforme, porque hay todavía hallazgos que tienen que ser investigados por el Ministerio Público. Eso ya no nos corresponde a nosotros investigar esos hallazgos que no pudimos como institución verificar". Asimismo, enfatizó que la labor de la UFTF es con base en la información que remiten los candidatos. "Los documentos con los que trabajaron el departamento de auditoría y el departamento de legal, fueron los documentos que su responsable financiero entregó a la unidad", puntualizó.

Horas antes, Nasralla publicó un video en sus redes sociales en el que dijo haber sido notificado sobre la resolución que tomó la UFTF, afirmando que se trataba de cuestionamientos administrativos y documentales. A su vez, sostuvo que entregó en tiempo y forma toda la documentación correspondiente a rendición de cuentas de su campaña.

