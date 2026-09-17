Partido Liberal tiene saldadas sus cuentas ante Política Limpia, dice Contreras

San Pedro Sula, Honduras.-El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL), Roberto Contreras, aseguró que la institución tiene saldadas sus cuentas ante la Unidad de Política Limpia y defendió la transparencia en el manejo de los recursos durante la campaña electoral. “Nosotros como Partido Liberal, tenemos saldadas todas nuestras cuentas en la Unidad de Política Limpia. Lo que se puede decir es que la campaña se manejó con total transparencia. El candidato solicitó que los fondos recolectados en la zona norte, así como los aportes de los contribuyentes, fueran manejados directamente por su Comisión Nacional de Campaña y su tesorero”, declaró a Radio América Contreras.

El dirigente liberal explicó que los fondos recolectados en la zona norte y los aportes de los contribuyentes fueron manejados directamente por la Comisión Nacional de Campaña y su tesorero, según la solicitud del candidato. Contreras también se refirió a los recursos que fueron administrados directamente por el Partido Liberal como institución política. “El Partido Liberal, como institución política, no tiene nada que ocultar. Lo único que se manejó a través del partido fueron cerca de 35 millones de lempiras que se presentaron transparentemente a la Unidad de Política Limpia. El Partido Liberal ha presentado sus declaraciones completas”, afirmó.

El presidente del CCEPL sostuvo que las cuentas de la institución fueron presentadas ante la Unidad de Política Limpia y reiteró que el partido no tiene asuntos pendientes ante ese organismo, de acuerdo con sus declaraciones. Sobre el informe de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Política Limpia, Contreras señaló que el documento abarca a distintos sectores políticos y personas que participaron en la campaña electoral. “Es un informe amplio. No es que nos investigaron solo a nosotros; felicito a las autoridades. Se investigó a todos los sujetos obligados del Partido Nacional, del Partido Liberal y de todos los sectores. Todas las personas que participamos en política somos sujetos obligados ante la ley”, manifestó.