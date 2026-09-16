Dólar en Honduras: precio de compra y venta para este jueves 17 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registró una leve caída este jueves 17 de septiembre de 2026, de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). La tasa de compra se ubicó en L26.8805, mientras que la venta descendió a los L27.0149 por cada dólar.

En comparación con el miércoles 16 de septiembre, último dato hábil disponible, ambas tasas disminuyeron L0.0025. Ese día, la compra se situó en L26.8830 y la venta en L27.0174.

La diferencia entre ambas tasas es de 0.1344 lempiras por dólar.