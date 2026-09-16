Dólar en Honduras: precio de compra y venta para este jueves 17 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registró una leve caída este jueves 17 de septiembre de 2026, de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). La tasa de compra se ubicó en L26.8805, mientras que la venta descendió a los L27.0149 por cada dólar.
En comparación con el miércoles 16 de septiembre, último dato hábil disponible, ambas tasas disminuyeron L0.0025. Ese día, la compra se situó en L26.8830 y la venta en L27.0174.
La diferencia entre ambas tasas es de 0.1344 lempiras por dólar.
¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?
La tasa de compra corresponde al valor al que los agentes económicos adquieren dólares de sus clientes, mientras que la tasa de venta representa el precio al que ofrecen la divisa a quienes la demandan.
Por ello, ambas cotizaciones no son iguales y pueden presentar variaciones de una jornada a otra conforme a las condiciones del mercado cambiario.
La evolución del dólar durante la semana
Los datos oficiales disponibles muestran que el lunes 14 de septiembre la compra fue de L26.8833 y la venta de L27.0177. Para este miércoles 16, ambas tasas bajaron L0.0003, hasta L26.8830 y L27.0174, respectivamente. La serie consultada por el BCH no registra un dato para el martes 15 de septiembre.
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