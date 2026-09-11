Exportación de camarón genera al país 174 millones de dólares

Tegucigalpa, Honduras.- Una buena noticia para el sector acuícola de Choluteca y Valle. A pesar de problemas de acceso a mercados como China y Guatemala, los productores y exportadores de camarón cultivado acumulan cifras positivas en sus informes.

De acuerdo con el informe mensual de comercialización que elabora la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), la producción de camarón -biomasa- subió de 75,969,443 a 78,690,412 libras en el periodo enero-agosto de 2025-2026, que representó 2,720,969 libras.

Lo anterior impactó en los volúmenes de exportación al pasar de 43,371,520 a 44,974,950 libras de camarón, con un aumento de 1,603,430 libras (3.70%). Eso se tradujo en mayores ingresos de divisas al crecer de 162.9 a 174.5 millones de dólares, o sea $11.6 millones más.