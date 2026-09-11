Exportación de camarón genera al país 174 millones de dólares

Tegucigalpa, Honduras.- Una buena noticia para el sector acuícola de Choluteca y Valle. A pesar de problemas de acceso a mercados como China y Guatemala, los productores y exportadores de camarón cultivado acumulan cifras positivas en sus informes.
De acuerdo con el informe mensual de comercialización que elabora la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), la producción de camarón -biomasa- subió de 75,969,443 a 78,690,412 libras en el periodo enero-agosto de 2025-2026, que representó 2,720,969 libras.
Lo anterior impactó en los volúmenes de exportación al pasar de 43,371,520 a 44,974,950 libras de camarón, con un aumento de 1,603,430 libras (3.70%). Eso se tradujo en mayores ingresos de divisas al crecer de 162.9 a 174.5 millones de dólares, o sea $11.6 millones más.
Mercados
El informe de la Andah destaca que los dos mercados más importantes para el camarón cultivado son la Unión Europea y México con volúmenes exportados de 19,133,922 y 16,434,469 libras, cada uno.
Continúan Taiwán con 3,308,690 libras, Centroamérica con 2,551,967 libras y Estados Unidos con 2,053,067 libras. Otros destinos son China con 931,429 libras hasta agosto pasado, Japón con 392,761 libras, Hong Kong con 147,003 libras y otros países con 21,644 libras.
Otro dato relevante es que la mayor parte del camarón exportado es producto con valor agregado. Según la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras, el camarón procesado exportado ascendió a 24,714,998 libras (54.95%), mientras que el crudo y congelado sumó 20,259,952 libras. El gobierno de Honduras y la Andah trabajan para exportar camarón a Corea del Sur.