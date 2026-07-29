Guatemala mantiene embargo a las exportaciones de camarón hondureño

Tegucigalpa, Honduras.- Las exportaciones de camarón cultivado hacia Guatemala tienen 16 meses de estar suspendidas.

La Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah) está a la espera de que el vecino país se pronuncie sobre la solicitud de reaperturar el mercado.

Javier Amador, director ejecutivo de la Andah, recuerda que desde marzo de 2025 dejaron de exportar ese producto en sus diversas presentaciones: cola de camarón, camarón pelado y camarón entero.

Agrega que son dos millones de libras que se exportan al año hacia a Guatemala, país que es el principal destino de los camaroneros de Choluteca y Valle.

El bloqueo impactó en las exportaciones a Centroamérica al bajar de 9,647,474 a 5,440,968 libras de 2024 a 2025.

“Estamos a la espera de la resolución de Guatemala, con Senasa (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria) ya cumplimos. Ahora el tema está en manos de la Oficina Presidencial de Comercio Exterior (la que dirige Melvin Redondo) para que el tema sea tratado al más alto nivel con su homólogo de Guatemala”, dijo el entrevistado.

Amador relata que primero el embargo al camarón hondureño se originó porque Honduras no permitía ingresar productos acuícolas de Guatemala (camarón y tilapia) y la respuesta de Senasa fue que se tenían que certificar fincas y plantas, pero no aceptaron.

Después, Guatemala pidió certificar las fincas y plantas hondureñas como hacían cada dos años, lo que fue realizado por inspectores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y tenían 60 días para reaperturar el comercio.

Amador manifestó que ahora las autoridades guatemaltecas no responden las comunicaciones de Senasa y esa fue la razón por la que las gestiones fueron trasladadas a nivel presidencial.

En el pasado Honduras ha enfrentado problemas de acceso a países como México por problemas sanitarios, los que han sido resueltos a través de las vías legales, diplomáticas y gestiones presidenciales.