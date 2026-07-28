Congreso respetó garantías judiciales durante procesos de juicio político, asegura Zambrano

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró este martes 28 de julio que el Poder Legislativo respetó las garantías judiciales y el debido proceso durante la aplicación de los juicios políticos que derivaron en la destitución de varios funcionarios.
En declaraciones a medios de comunicación, Zambrano sostuvo que durante los procesos se garantizó el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, la celebración de audiencias y los plazos para la presentación y evacuación de pruebas.
"Se llevó a cabo el debido proceso. Se evacuó el derecho a la defensa, el estado de inocencia, las audiencias, los plazos de evacuación de pruebas y, al final, los que se quisieron presentar se presentaron; el que no quiso no se presentó y se llevó a cabo el proceso", expresó el titular del Legislativo.
Asimismo, indicó que el procedimiento incorporó aspectos derivados de una sentencia internacional relacionada con el juicio político. Según explicó, el decreto de destitución incluyó un artículo que reconoce el derecho de los funcionarios afectados a presentar un recurso de amparo, garantía que, afirmó, no estaba contemplada expresamente en la legislación.
En ese contexto, Zambrano señaló que el exfiscal general Johel Zelaya, destituido el pasado 25 de marzo mediante el primer juicio político realizado en Honduras, ya interpuso un recurso de amparo contra la decisión.
El presidente del Congreso también rechazó las críticas de quienes sostienen que no se respetaron las garantías judiciales durante el proceso y afirmó que el Legislativo actuó conforme a derecho.
Finalmente, informó que el Congreso Nacional se mantiene a la espera de información oficial por parte de la Cancillería y de la Procuraduría General de la República sobre otros asuntos relacionados con estos procesos y aseguró que el Poder Legislativo cuenta con los expedientes completos de los casos.
Además de Johel Zelaya, el Congreso Nacional destituyó mediante juicio político el pasado 16 de abril al entonces consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; al magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, y a los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.