Congreso respetó garantías judiciales durante procesos de juicio político, asegura Zambrano

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró este martes 28 de julio que el Poder Legislativo respetó las garantías judiciales y el debido proceso durante la aplicación de los juicios políticos que derivaron en la destitución de varios funcionarios.

En declaraciones a medios de comunicación, Zambrano sostuvo que durante los procesos se garantizó el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, la celebración de audiencias y los plazos para la presentación y evacuación de pruebas.

"Se llevó a cabo el debido proceso. Se evacuó el derecho a la defensa, el estado de inocencia, las audiencias, los plazos de evacuación de pruebas y, al final, los que se quisieron presentar se presentaron; el que no quiso no se presentó y se llevó a cabo el proceso", expresó el titular del Legislativo.