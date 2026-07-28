Con apoyo de especialistas internacionales, PL analizará sin prisa las propuestas sobre reformas eléctrica

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional continúa con el análisis de las reformas integrales a la Ley General de la Industria Eléctrica, un proyecto considerado determinante para revertir las severas pérdidas financieras que acumula la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Frente al avance de las discusiones en la cámara legislativa, las distintas fuerzas políticas realizan un proceso de evaluación técnica para fijar sus posturas sobre el dictamen legal.​ En ese sentido, la bancada del Partido Liberal confirmó que trabaja en una contrapropuesta técnica orientada a solucionar los problemas estructurales de la estatal eléctrica sin apresurar votaciones que puedan perjudicar el interés público. ​"Sabemos que urge y justamente por eso vamos a tomarnos el tiempo necesario para hacer algo bueno, no vamos a hacer una chavacana, vamos a hacer las cosas bien", expresó Jorge Cálix, jefe de la bancada del Partido Liberal.​ Las autoridades del bloque parlamentario sostienen que cualquier modificación a la normativa debe salvaguardar el patrimonio del Estado y garantizar tarifas accesibles para la población.

​"Nosotros tenemos una línea roja que no pensamos cruzar, a pesar de que creemos que hay que hacer una reforma, no podemos apoyar absolutamente nada que privatice de manera directa o indirecta la estatal eléctrica", afirmó Cálix. ​Para sustentar la propuesta, los congresistas contrataron la asesoría de cuatro especialistas internacionales provenientes de Guatemala, Panamá, El Salvador y Costa Rica, con el fin de examinar los modelos de gestión aplicados en la región. ​"Estamos construyendo una propuesta con fundamentos técnicos válidos, creíbles y confiables, estudiando sin actuar con apasionamientos, sino siendo conscientes de la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros", señaló el jefe de bancada liberal. ​El equipo de asesores expuso ante los parlamentarios las diferencias tarifarias que existen entre el mercado hondureño y otros países de Centroamérica donde se aplicaron marcos regulatorios desde décadas pasadas.​"Nos mostraron que hace unos meses en Guatemala se hizo una licitación y compraron energía a 7 centavos de dólar; ¿por qué Honduras compra a 40 centavos si vivimos al lado?", manifestó Cálix.