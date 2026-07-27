División y falta de consenso frenan las reformas a Ley de lndustria Eléctrica en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- La bancada del Partido Liberal de Honduras mantiene una postura distante frente a las reformas propuestas para el subsector eléctrico, debido a la falta de consensos internos y al análisis detallado que requieren las modificaciones a la normativa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Los parlamentarios liberales prevén reunirse en las próximas horas para unificar criterios y estructurar una propuesta formal antes de someterla a debate en la cámara legislativa.​El ambiente dentro de la bancada refleja un marcado estancamiento en el respaldo al proyecto inicial presentado ante el pleno por el Partido Nacional. ​"Hasta ahorita les digo que si había diez, ahorita no hay ni cinco personas que quieran apoyar eso de las reformas y estamos esperando esa reunión, yo creo que sí se puede armar una buena ley, pero no es a la carrera", expresó Roberto Pineda, diputado liberal.​Las evaluaciones individuales de los congresistas apuntan a evitar posibles perjuicios operativos e institucionales dentro del sistema energético estatal a largo plazo.

​"Nosotros como bancada y como diputados estamos muy interesados en que esta ley si pasa que sea lo mejor para el país y que no vaya a ser una secuencia más como otros tipos de instituciones donde se ha querido mejorar y más bien se han privatizado", afirmó Pineda. ​Los integrantes del organismo político preparan un documento unificado derivado de las iniciativas individuales presentadas por cada congresista durante las sesiones preparatorias. ​"Nos estaremos reuniendo en la bancada, cada diputado lleva sus propias propuestas y vamos a hacer una sola y de ahí la vamos a presentar en el pleno del Congreso", señaló el diputado.

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