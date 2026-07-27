Caso en EE UU: Lindsay Clancy, enfermera acusada de asesinar a sus tres pequeños

Lindsay Clancy, la enfermera de Massachusetts acusada de asesinar a sus tres hijos pequeños, inicia su juicio esta semana en un tribunal de Estados Unidos; su defensa buscará demostrar que no era penalmente responsable debido a su estado. Esto se sabe del caso:
Clancy, de 35 años, enfrenta tres cargos de asesinato por la muerte de sus tres hijos: Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses, quienes fallecieron el 24 de enero de 2023 en la vivienda familiar ubicada en Duxbury, Massachusetts.
Según las autoridades, ese día el esposo de Lindsay, Patrick Clancy, salió de la vivienda para comprar comida y, aproximadamente una hora después, al regresar encontró sangre dentro de la casa. Posteriormente localizó a su esposa gravemente herida en el exterior de la residencia.
Patrick localizó a su esposa gravemente herida en el exterior de la residencia y cuando preguntó por el paradero de sus hijos, Lindsay le indicó que se encontraban en el sótano.
Los menores fueron hallados inconscientes y las autoridades determinaron que habían sido estrangulados con bandas de ejercicio. Cora y Dawson murieron ese mismo día, mientras que Callan falleció tres días después en un hospital.
Tras el hecho, Lindsay Clancy se declaró inocente de los cargos en su contra. Su defensa sostiene que, al momento de los asesinatos, la mujer atravesaba un presunto cuadro de psicosis posparto que habría afectado su percepción de la realidad.
La salud mental de Clancy comenzó a deteriorarse meses antes del crimen, poco después del nacimiento de su tercer hijo, Callan, en mayo de 2022. La denuncia señala que empezó a presentar síntomas como ansiedad severa, depresión, agotamiento e insomnio.
La documentación sostiene que en septiembre de 2022 buscó atención psiquiátrica por primera vez y recibió medicamentos como Zoloft. Posteriormente, le fueron recetados otros fármacos, entre ellos Prozac, Ambien, Remeron, Klonopin, Seroquel, Trazodona, Valium y Amitriptilina.
Los documentos también señalan que a finales de noviembre de 2022 Clancy habría sufrido episodios de desorientación y dificultad para distinguir la realidad después de iniciar algunos tratamientos. Además, su esposo habría informado a especialistas que ella escuchaba voces durante el día y atravesaba una "semana devastadora".
La Fiscalía sostiene que Clancy planeó los asesinatos y que es responsable de la muerte de los menores, mientras que su abogado, Kevin Reddington, argumentará que sufría psicosis posparto y que sus acciones fueron consecuencia de una enfermedad mental.