Dentro de celda policial hallan muerto a hombre detenido en Catacamas

Olancho, Honduras.- Un hombre que había sido detenido la tarde del domingo por una denuncia de escándalo en la vía pública, falleció luego de ser encontrado inconsciente en una celda policial de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) número 15 de Catacamas, en el departamento de Olancho.

La víctima fue identificada como Sergio Figueroa Martínez, de 36 años, quien, de acuerdo con el reporte preliminar, fue hallado presuntamente colgado de los barrotes de la celda utilizando su propia camisa. El hombre había sido detenido solo horas antes por presuntas agresiones contra su esposa y su madre.

"Tras el hallazgo, los agentes lo trasladaron de inmediato a un centro asistencial, pues inicialmente presentaba signos vitales. Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento", aseguró el subinspector Deibi Gómez.