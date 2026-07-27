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Dentro de celda policial hallan muerto a hombre detenido en Catacamas

Revisará las cámaras para esclarecer lo ocurrido, mientras la Policía dice que llegó con vida al hospital, el centro médico asegura que la víctima ingresó sin signos vitales

  • Actualizado: 27 de julio de 2026 a las 11:41
Dentro de celda policial hallan muerto a hombre detenido en Catacamas

El hombre había sido detenido la tarde del domingo por escándalo en la vía pública, luego de una denuncia al 911.

 Captura de video.

Olancho, Honduras.- Un hombre que había sido detenido la tarde del domingo por una denuncia de escándalo en la vía pública, falleció luego de ser encontrado inconsciente en una celda policial de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) número 15 de Catacamas, en el departamento de Olancho.

La víctima fue identificada como Sergio Figueroa Martínez, de 36 años, quien, de acuerdo con el reporte preliminar, fue hallado presuntamente colgado de los barrotes de la celda utilizando su propia camisa. El hombre había sido detenido solo horas antes por presuntas agresiones contra su esposa y su madre.

"Tras el hallazgo, los agentes lo trasladaron de inmediato a un centro asistencial, pues inicialmente presentaba signos vitales. Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento", aseguró el subinspector Deibi Gómez.

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Gómez informó que las autoridades dispondrán del material captado por las cámaras de vigilancia, instaladas en la sede policial, para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades.

Por su parte, autoridades del Hospital Santo Hermano Pedro señalaron que el hombre ya no presentaba signos vitales cuando ingresó al centro médico.

"Recibimos el paciente entre las 9 y las 10 de la noche, lo recibimos en el triage y al tomarle los signos vitales, pero ya no tenía", "No fue ingresado a la emergencia porque ya no tenía signos vitales", indicó una autoridad hospitalaria al canal HCH, y agregó que el cuerpo fue rápidamente recogido por los forenses.

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Las circunstancias en las que murió el detenido permanecen bajo investigación, pues ocurrieron en el interior de una celda policial bajo custodia de las autoridades.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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