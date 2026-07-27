Prohibidos el reguetón, los corridos y la propaganda política en los desfiles patrios

Tegucigalpa, Honduras.- Los desfiles patrios de Honduras 2026 tendrán nuevos lineamientos de organización, participación y seguridad para garantizar el orden y la solemnidad de la celebración del 205.° aniversario de independencia. La Secretaría de Educación presentó la Guía para la Organización y Desarrollo de los Desfiles Patrios 2026, denominada Honduras Nos Une, que establece disposiciones obligatorias para los centros educativos, comités cívicos e instituciones participantes. La actividad principal se desarrollará el 15 de septiembre de 2026 en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa, con la participación de 60 centros educativos del Distrito Central. Uno de los principales cambios será la implementación de un sistema de tránsito dinámico y cronometrado para que cada institución tenga el mismo tiempo de presentación frente al estrado principal, evitando retrasos durante el recorrido. La guía establece que cada colegio tendrá 13 minutos para completar el trayecto dentro de la pista del estadio y únicamente tres minutos frente al estrado principal para realizar su presentación y el tiempo será supervisado mediante cronómetros y pantallas instaladas en el recorrido.

Además, los centros educativos deberán evitar improvisaciones y se recomienda seleccionar un solo acto representativo para la presentación ante las autoridades y el público. Otro de los lineamientos establece límites en la cantidad de participantes. Cada institución podrá integrar una delegación con un máximo de 150 estudiantes y hasta 20 acompañantes dentro del Estadio Nacional. Los alumnos participantes deberán estar legalmente matriculados en el centro educativo y registrados en el Sistema de Administración de Centros Educativos (Sace), como requisito para formar parte del desfile. En cuanto a la presentación, la Secretaría de Educación reguló el uso del vestuario para garantizar que sea acorde con el carácter cívico del evento y que proteja la dignidad e integridad de los estudiantes. La guía también prohíbe portar armas de fuego, armas blancas, réplicas u objetos que representen un riesgo para los participantes o el público.