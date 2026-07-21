Es falso que escuelas deberán elaborar murales con imagen de la secretaria de Educación a partir de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que afirma que todos los centros educativos deberán elaborar un mural de la ministra de Educación, Arely Argueta a partir del 1 de septiembre de 2026. Sin embargo, es falso. No existe evidencia en registros oficiales de que esa instrucción haya sido emitida por la Secretaría de Educación. Además, desde esa institución confirmaron a EH Verifica que esa ordenanza es falsa. “Atención: A partir del 1 de septiembre todos los centros educativos deben hacer un mural de la actual ministra de educación.” dice textualmente la entrada de una publicación en Facebook, compartida más de 60 veces desde el 17 de julio de 2026.

Arely Argueta asumió como titular de la Secretaría de Educación con el inicio del gobierno de Nasry Asfura, el 27 de enero de 2026. Desde entonces, ha encabezado distintas acciones relacionadas con el sistema educativo, entre ellas la organización de las actividades cívicas del mes patrio y el cumplimiento del calendario escolar. La desinformación surge luego de que la Secretaría de Educación lanzara oficialmente, el 15 de julio de 2026, las actividades para conmemorar el 205 aniversario de la Independencia de Honduras, bajo el lema “Honduras nos une”. Según informó EL HERALDO, durante la conferencia se presentaron los lineamientos que regirán los desfiles patrios, se confirmó que la participación de los centros educativos será voluntaria y se anunció que el proceso de inscripción para participar en estas actividades estará habilitado del 20 al 30 de julio.

No hay registro

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Centros Educativos + murales + Ministra de Educación” no arrojó resultados en sitios oficiales, medios de comunicación ni documentos públicos que respalden la supuesta medida. Asimismo, una revisión a las redes sociales de la Secretaría de Educación en Facebook , X e Instagram , localizó una publicación que desmiente la instrucción atribuida en la publicación viral.