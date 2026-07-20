TikTok incorpora herramienta de IA que puede ayudar a detectar desinformación

Tegucigalpa, Honduras.- TikTok incorporó una nueva herramienta basada en inteligencia artificial que permite a los usuarios encontrar contenido visualmente similar dentro de la plataforma.
La función, identificada como “Encontrar similares” o “Find Similar”, analiza elementos presentes en una imagen o video para mostrar publicaciones relacionadas, una característica que guarda similitud con las herramientas de búsqueda inversa de imágenes como Google Lens.
La función forma parte de las nuevas capacidades de búsqueda visual que algunas plataformas digitales han desarrollado para facilitar la identificación de objetos, escenas o elementos presentes en contenidos multimedia.
Herramienta de búsqueda
En el caso de TikTok, la herramienta utiliza sistemas de reconocimiento visual para detectar características dentro de una publicación y relacionarlas con otros contenidos disponibles en la aplicación.
Su funcionamiento es similar al de una búsqueda inversa de imágenes.
Mientras una búsqueda tradicional utiliza palabras escritas para encontrar información, una búsqueda visual parte de una imagen o un fragmento de video como referencia para localizar coincidencias o elementos parecidos en internet o dentro de una plataforma específica.
Por ejemplo, si un usuario observa una fotografía o video que muestra un lugar, una persona, un objeto o una escena determinada, la función puede identificar características visuales y mostrar publicaciones relacionadas.
De esta manera, la herramienta permite rastrear contenidos similares sin depender únicamente de una descripción escrita.
Aunque la búsqueda visual de TikTok está orientada principalmente a descubrir contenido relacionado, esta tecnología también puede ser utilizada como un recurso adicional para verificar información que circula en la plataforma.
Al encontrar publicaciones similares, los usuarios pueden comparar versiones de un mismo video o imagen y revisar si el material corresponde al contexto en el que fue difundido.
En el ámbito de la verificación digital, una de las principales dificultades es determinar el origen de imágenes y videos que circulan fuera de contexto.
Un contenido puede ser real, pero atribuido falsamente a otro lugar, fecha o acontecimiento. Las herramientas de búsqueda inversa ayudan a identificar publicaciones anteriores y posibles usos distintos del mismo material.
Fortalecimiento de la verificación
La función “Encontrar similares” puede convertirse en un apoyo para los usuarios que buscan comprobar la autenticidad de un contenido antes de compartirlo.
Al permitir encontrar publicaciones relacionadas, facilita la comparación entre diferentes versiones de una misma imagen o video.
Por ejemplo, ante un video que afirma mostrar un acontecimiento reciente, un usuario podría utilizar herramientas de búsqueda visual para encontrar otros registros similares y revisar si existen publicaciones anteriores con información diferente sobre el origen del material.
Este proceso puede ayudar a detectar algunos patrones frecuentes de desinformación, como imágenes antiguas presentadas como actuales, videos grabados en otros países utilizados para atribuirlos a nuevos acontecimientos o contenidos editados para cambiar su significado original.
Sin embargo, la herramienta no funciona como un sistema automático de verificación de hechos.
Encontrar imágenes o videos similares no determina por sí mismo si una afirmación es verdadera o falsa, ya que la comprobación requiere revisar otros elementos como la fecha de publicación, la fuente original, el contexto y datos provenientes de fuentes confiables.
La diferencia principal entre esta función y un verificador de información es que la primera se concentra en la similitud visual, mientras que la verificación periodística analiza la evidencia disponible alrededor de una afirmación concreta.
En ese sentido, “Encontrar similares” puede ser considerado un punto de partida para una investigación o verificación digital.
La herramienta puede orientar a los usuarios hacia más información sobre un contenido, pero la interpretación de esos resultados sigue siendo necesaria para establecer si una publicación contiene desinformación.