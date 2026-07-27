Taxista resulta herido a balazos durante asalto en Comayagüela

Comayagüela, Honduras.- Desde horas tempranas de este lunes, Darío Fúnez salió a trabajar como de costumbre, sin embargo, fue víctima de la delincuencia en el país tras resultar herido durante un asalto en la capital.

Según la información proporcionada por sus familiares, Fúnez habría salido alrededor de las 5:30 de la mañana para realizar una carrera, cuando fue asaltado.

Darío Fúnez fue interceptado por desconocidos que intentaron despojarlo de sus pertenencias, terminando en un ataque a disparos en la tercera avenida de Comayagüela.