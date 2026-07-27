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Taxista resulta herido a balazos durante asalto en Comayagüela

Familiares manifestaron que el taxista salió a realizar una carrera a eso de las 5:30 de la madrugada, sin imaginarse que sería víctima de un asalto

  • Actualizado: 27 de julio de 2026 a las 11:30
Taxista resulta herido a balazos durante asalto en Comayagüela

Taxistas han pedido en reiteradas ocasiones a las autoridades mayor seguridad ante los últimos crímenes y hechos de inseguridad que se han registrado.

 Foto: Redes sociales

Comayagüela, Honduras.- Desde horas tempranas de este lunes, Darío Fúnez salió a trabajar como de costumbre, sin embargo, fue víctima de la delincuencia en el país tras resultar herido durante un asalto en la capital.

Según la información proporcionada por sus familiares, Fúnez habría salido alrededor de las 5:30 de la mañana para realizar una carrera, cuando fue asaltado.

Darío Fúnez fue interceptado por desconocidos que intentaron despojarlo de sus pertenencias, terminando en un ataque a disparos en la tercera avenida de Comayagüela.

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El conductor del taxi número 1787 recibió varios impactos durante el hecho violento, pero afortunadamente fue auxiliado por personas que se encontraban en el sector, quienes lo trasladaron de emergencia a un centro asistencial.

El vehículo del conductor impactó contra un hidrante contra incendios.

El vehículo del conductor impactó contra un hidrante contra incendios.

 (Foto: Redes sociales )

Elementos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones que permitan identificar a los responsables.

El conductor permanece bajo atención médica debido a las heridas en el brazo izquierdo y la clavícula.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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