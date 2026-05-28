Cámaras captaron cuando gatilleros atentaron contra un taxista en barrio Buenos Aires, Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Emergencias 911 captaron el momento en que gatilleros dispararon contra un taxista en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa.

El conductor del taxi resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Hospital Escuela.

En las imágenes se observa a dos personas que se transportaban en una motocicleta. Presuntamente, el vehículo era conducido por una mujer, mientras que en la parte trasera viajaba un hombre vestido con un suéter negro y un casco color negro con azul.