Cámaras captaron cuando gatilleros atentaron contra un taxista en barrio Buenos Aires, Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Emergencias 911 captaron el momento en que gatilleros dispararon contra un taxista en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa.
El conductor del taxi resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Hospital Escuela.
En las imágenes se observa a dos personas que se transportaban en una motocicleta. Presuntamente, el vehículo era conducido por una mujer, mientras que en la parte trasera viajaba un hombre vestido con un suéter negro y un casco color negro con azul.
Ambos sospechosos vestían abrigos negros y tenis blancos. Tras el ataque, ciudadanos auxiliaron rápidamente al taxista, quien recibió varios disparos en la calle principal del barrio Buenos Aires.
Aunque los gatilleros fueron captados por las cámaras de seguridad, en las imágenes se logra observar que la motocicleta en la que se transportaban no portaba placas.
Algunos medios habían reportado inicialmente el fallecimiento del taxista; sin embargo, el portavoz del Hospital Escuela, Miguel Osorio, aclaró que se trató de una confusión, ya que el conductor y otro hombre ingresaron al centro asistencial casi al mismo tiempo, y fue este último quien murió.
“El aún está con vida, aunque en estado crítico en el área de reanimación de emergencia de adultos”, dijo Osorio.
La unidad de taxi tenía el número 0874. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones correspondientes.
En la escena se encontraron varios casquillos de bala.