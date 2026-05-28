Programan nuevo juicio oral y público por la muerte de Keyla Martínez: ¿cuándo iniciará el proceso?

Siguatepeque, Honduras.- Un nuevo juicio oral y público en el caso de la estudiante de enfermería Keyla Martínez Rodríguez fue programado por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque.

Asimismo, se informó que las autoridades decidieron mantener las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva para el policía acusado de la muerte de la joven, Jarol Rolando Perdomo Sarmiento.

La resolución fue notificada durante una audiencia Ad Hoc, luego de que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia anulara la sentencia anterior y ordenara repetir el proceso con una nueva integración del Tribunal.

Pese a las expectativas de distintos sectores, el acusado continuará enfrentando el proceso judicial bajo medidas sustitutivas y no en prisión preventiva.