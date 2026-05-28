Programan nuevo juicio oral y público por la muerte de Keyla Martínez: ¿cuándo iniciará el proceso?

Siguatepeque, Honduras.- Un nuevo juicio oral y público en el caso de la estudiante de enfermería Keyla Martínez Rodríguez fue programado por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque.
Asimismo, se informó que las autoridades decidieron mantener las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva para el policía acusado de la muerte de la joven, Jarol Rolando Perdomo Sarmiento.
La resolución fue notificada durante una audiencia Ad Hoc, luego de que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia anulara la sentencia anterior y ordenara repetir el proceso con una nueva integración del Tribunal.
Pese a las expectativas de distintos sectores, el acusado continuará enfrentando el proceso judicial bajo medidas sustitutivas y no en prisión preventiva.
Caso Keyla Martínez
La estudiante de enfermería fue hallada sin vida en una celda policial el 7 de febrero de 2021, caso por el cual es acusado el agente policial Jarol Perdomo.
Martínez fue encontrada en una de las tres celdas de la Unidad Departamental Policial Número 10, con sede en La Esperanza, Intibucá.
El nuevo juicio oral y público fue programado para iniciar el próximo 4 de agosto de 2026 en Siguatepeque.
Perdomo enfrenta acusaciones por el delito de homicidio simple en perjuicio de la joven estudiante de enfermería.
El proceso iniciará completamente desde cero y contará con una nueva integración de jueces para garantizar la imparcialidad.
Antes de que se ordenara la repetición del proceso, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque había dictado una condena de cinco años de prisión contra el agente policial Jarol Rolando Perdomo Sarmiento.