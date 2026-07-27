Capturan a policía acusado de atropellar a ciudadana española y huir en Choluteca

Choluteca, Honduras.- La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó este lunes -27 de julio- una orden de captura contra un agente de policía activo acusado de los delitos de lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro agravado en dos tercios y conducción temeraria.
El funcionario es señalado por un hecho ocurrido el 17 de abril del presente año en una estación gasolinera del municipio de El Triunfo, Choluteca.
El incidente se registró cuando la extranjera se encontraba junto a otra joven buscando unos documentos, cuando abrió la puerta trasera izquierda del vehículo en el que se transportaban.
Minutos después, el agente policial impactó el automóvil que conducía contra el vehículo de la joven española y luego se retiró del lugar, dejándola herida.
Las autoridades señalaron que el policía omitió el deber de socorro, pese a desempeñarse como funcionario policial y estar obligado a brindar asistencia.
Según el dictamen médico, la ciudadana sufrió contusiones simples, equimosis (moretes) en ambas piernas, heridas modificadas por puntos de sutura en la pierna derecha y luxación de rodilla derecha, entre otras lesiones.
La acusación fue presentada por la Fiscalía Especial Contra Delitos Comunes de la Regional Sur luego de las investigaciones realizadas sobre el incidente registrado en el sur del país.
El próximo 3 de agosto se desarrollará la audiencia inicial en contra del agente, quien enfrenta acusaciones por los delitos señalados en perjuicio de la ciudadana española y la seguridad vial.