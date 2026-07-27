Capturan a policía acusado de atropellar a ciudadana española y huir en Choluteca

Choluteca, Honduras.- La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó este lunes -27 de julio- una orden de captura contra un agente de policía activo acusado de los delitos de lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro agravado en dos tercios y conducción temeraria.

El funcionario es señalado por un hecho ocurrido el 17 de abril del presente año en una estación gasolinera del municipio de El Triunfo, Choluteca.

El incidente se registró cuando la extranjera se encontraba junto a otra joven buscando unos documentos, cuando abrió la puerta trasera izquierda del vehículo en el que se transportaban.