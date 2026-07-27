Con una pistola de balines: así asaltaba alias "Macuto" en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó en Tegucigalpa a un hombre conocido con el alias de "Macuto", señalado por su supuesta participación en varios asaltos registrados en el bulevar Morazán y sectores cercanos de la capital, donde, según las investigaciones, utilizaba una pistola de balines para intimidar a sus víctimas. Las autoridades informaron que el detenido tiene 33 años y fue localizado tras un proceso de seguimiento realizado por agentes del Departamento de Delitos Contra la Propiedad (DDCP), luego de recibir varias denuncias de ciudadanos que describían un mismo modo de operar. De acuerdo con la investigación, el sospechoso se desplazaba en una motocicleta y aprovechaba momentos en que las personas caminaban solas para interceptarlas y exigirles la entrega de dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias.

Aunque las víctimas creían estar frente a un arma de fuego, la Policía estableció que el objeto utilizado para cometer los robos era una pistola de balines, con la que el hombre simulaba portar un arma real para infundir temor y facilitar los asaltos.



Identificación

Las diligencias policiales también permitieron establecer que el sospechoso tomaba medidas para reducir las posibilidades de ser identificado. Entre ellas, vestía constantemente camisas de manga larga con el propósito de cubrir los tatuajes que tiene en los brazos. Según la DPI, esa estrategia le permitía dificultar que las víctimas pudieran describir plenamente sus características físicas, además de evitar que los tatuajes quedaran registrados por cámaras de vigilancia instaladas en algunos sectores. Al momento de la captura, los agentes le decomisaron una pistola de balines de plástico color negro, la cual habría sido utilizada durante los robos investigados por las autoridades. Durante la inspección también le encontraron 31 envoltorios plásticos con supuesta piedra de crack, evidencia que fue incorporada al expediente policial como parte del procedimiento realizado tras su arresto.

Investigaciones