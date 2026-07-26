Hombre pierde la vida tras volcamiento de lancha en el Lago de Yojoa

Según el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Javier Rodolfo Chávez , de 44 años de edad, quien era un reconocido abogado originario del municipio de Villanueva, Cortés.

Honduras.- Un hombre murió ahogado tras el volcamiento de la lancha en la que se conducía junto a unos amigos. El incidente se registró a la altura de Peña Blanca, en el Lago de Yojoa , este domingo 26 de julio.

Las versiones indican que la víctima y sus amigos iban a bordo de una lancha con la intención de disfrutar del embalse natural. Sin embargo, los vientos y el oleaje causaron que la embarcación se volcara y se hundiera en el agua.

Los acompañantes de Chávez que lograron salir a flote le pidieron ayuda a pescadores locales para tratar de rescatarlo.

Tras la búsqueda, lograron extraer su cuerpo del agua y lo trasladaron hacia un centro asistencial en Peña Blanca, donde desafortunadamente, el personal médico informó que ya no tenía signos vitales.

Los amigos de Rodolfo lamentan lo ocurrido, ya que no esperaban que un miembro del grupo terminara ahogado durante una salida de convivencia, dejando enlutada a una familia.