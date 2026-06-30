Encuentran ahogado a menor de 15 años desaparecido en el río Chamelecón

Cortés, Honduras.- La búsqueda de José Carlos Cruz Manzanares terminó en tragedia la mañana de este martes 30 de junio, luego de que fuera localizado su cuerpo sin vida por miembros del Cuerpo de Bomberos en el río Chamelecón, en el departamento de Cortés. El adolescente, de 15 años, fue encontrado ahogado, tras haber sido reportado como desaparecido horas antes, luego de ingresar a las aguas del afluente para bañarse junto a otros menores. José Carlos Cruz era residente de la colonia Canaán, en el sector de Chamelecón, zona sur del municipio de San Pedro Sula.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, el menor había salido temprano de su casa para jugar un partido de fútbol con amigos en la comunidad, como lo hacía con frecuencia. Tras finalizar el encuentro deportivo, decidió dirigirse al río Chamelecón para refrescarse, sin imaginar que sería la última vez que sería visto con vida.



Intentos de comunicación

La madre del adolescente relató que intentó advertirle que no saliera de casa, mientras ella se encontraba en el centro de la ciudad, llamándolo por teléfono momentos antes del hecho. “Yo le llamé a mi hijo: ‘No vayas a salir’”, recordó entre lágrimas. Sin embargo, el joven le respondió que permanecería en casa, sin prever el desenlace fatal que ocurriría horas después.