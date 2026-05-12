Niño de ocho años muere ahogado en aguas del río Chamelecón, en La Lima, Cortés

Según el reporte preliminar, la pequeña víctima fue identificada como William David Cálix Andrade , de tan solo ocho años de edad.

La Lima, Cortés.- Un niño perdió la vida por ahogamiento en las aguas del río Chamelecón , en el sector conocido como arenera Lempira, en La Lima, Cortés, la mañana de este martes 12 de mayo.

El hecho fue reportado ante el Cuerpo de Bomberos de La Lima, por lo que varios de sus elementos se movilizaron hasta el lugar con el objetivo de realizar el rescate del cuerpo del menor.

Sin embargo, cuando los socorristas arribaron al lugar se encontraron con el hecho de que la familia del menor ya había extraído sus restos mortales de las aguas. Posteriormente, lo llevaron hasta su vivienda ubicada en la colonia Jerusalén.

De momento, las circunstancias del ahogamiento del menor no han sido precisadas. De forma preliminar, pobladores mencionaron que el menor se había desaparecido y que sus familiares comenzaron a buscarlo sin imaginar que lo encontrarían muerto en el río.

La muerte del menor ha causado gran consternación en la zona. Por su parte, las autoridades instan a los padres de familia a cuidar a sus niños y mantenerlos bajo constante supervisión para evitar tragedias.