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Niño de ocho años muere ahogado en aguas del río Chamelecón, en La Lima, Cortés

Tragedia en La Lima: un menor de tan solo ocho años de edad, murió ahogado en el río Chamelecón. Su familia encontró y rescató el cuerpo de las aguas

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 09:56
Niño de ocho años muere ahogado en aguas del río Chamelecón, en La Lima, Cortés

Un menor murió ahogado en las aguas del río Chamelecón, en La Lima, Cortés.

 Foto: redes sociales

La Lima, Cortés.- Un niño perdió la vida por ahogamiento en las aguas del río Chamelecón, en el sector conocido como arenera Lempira, en La Lima, Cortés, la mañana de este martes 12 de mayo.

Según el reporte preliminar, la pequeña víctima fue identificada como William David Cálix Andrade, de tan solo ocho años de edad.

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El hecho fue reportado ante el Cuerpo de Bomberos de La Lima, por lo que varios de sus elementos se movilizaron hasta el lugar con el objetivo de realizar el rescate del cuerpo del menor.

Sin embargo, cuando los socorristas arribaron al lugar se encontraron con el hecho de que la familia del menor ya había extraído sus restos mortales de las aguas. Posteriormente, lo llevaron hasta su vivienda ubicada en la colonia Jerusalén.

De momento, las circunstancias del ahogamiento del menor no han sido precisadas. De forma preliminar, pobladores mencionaron que el menor se había desaparecido y que sus familiares comenzaron a buscarlo sin imaginar que lo encontrarían muerto en el río.

La muerte del menor ha causado gran consternación en la zona. Por su parte, las autoridades instan a los padres de familia a cuidar a sus niños y mantenerlos bajo constante supervisión para evitar tragedias.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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