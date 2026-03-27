Niño de 2 años muere tras ingresar golpeado a hospital en El Progreso

De acuerdo con reportes preliminares, el niño fue llevado al centro asistencial con visibles signos de violencia, lo que encendió las alertas del personal médico.

El Progreso, Honduras.- Un menor de apenas 2 años falleció tras ingresar con múltiples lesiones al hospital de El Progreso , en Yoro, al norte de Honduras, en un caso que ha generado consternación y que actualmente es investigado por las autoridades.

Horas después de su ingreso, el menor perdió la vida.

Tras el fallecimiento, el cuerpo fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula, en Cortés, donde especialistas realizarán la autopsia para determinar la causa exacta de muerte.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con Medicina Forense, iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido.



Hasta el momento, no se ha establecido con certeza qué provocó la muerte del menor, quien vivía en la colonia Primavera.

Según versiones preliminares, el niño habría sido llevado inicialmente a “sobar” tras presentar golpes, supuestamente producto de una caída.



Sin embargo, su estado de salud se agravó, por lo que fue trasladado posteriormente a la sala de emergencias, donde finalmente falleció.

Las autoridades indicaron que no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo posible maltrato, negligencia u otras causas, por lo que será el dictamen forense el que determine si existen responsabilidades penales.