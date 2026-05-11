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¿Cuándo el FMI desembolsará a Honduras $245 millones por los acuerdos?

La misión técnica de esta organización financiera permaneció 15 días para efectuar la cuarta y quinta revisión. En un comunicado plantearon recomendaciones

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 16:26
¿Cuándo el FMI desembolsará a Honduras $245 millones por los acuerdos?

En septiembre de este año culminan los convenios suscritos por 36 meses entre el FMI y Honduras por 823 millones de dólares.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la aprobación de la cuarta y quinta revisión de los acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Nasry Asfura tendrá acceso a finales de junio próximo a un desembolso de 245 millones de dólares.

Así se informó en el comunicado emitido ayer por la organización financiera al haberse alcanzado un acuerdo a nivel técnico en el marco de los convenios del Servicio Ampliado (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA).

“El equipo del FMI y las autoridades acordaron que las políticas macroeconómicas se han mantenido prudentes y que el desempeño del programa ha sido en general favorable, particularmente sólido con respecto a las metas cuantitativas”, subraya el documento divulgado por el Fondo.

Añade que “la nueva administración está impulsando una agenda estructural que pone mayor énfasis en la participación de la inversión privada como motor del empleo y el crecimiento, junto con los esfuerzos para mejorar la eficiencia del Estado, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera directa”.

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Recomendaciones

Sin embargo, se destacaron cinco recomendaciones derivadas del diálogo sostenido entre funcionarios del Gabinete Económico y delegados de la misión del FMI que permaneció en el país por 15 días.

Para proteger la estabilidad macroeconómica y crear espacio para el gasto prioritario se sugirió que siga siendo esencial la prudencia fiscal.

Además, se indica que continúa como prioridad los esfuerzos de la actual administración pública para reforzar el gasto social y mejorar la focalización.

“El Banco Central de Honduras utilizará un enfoque vigilante basado en datos para mantener una inflación baja y estable, un nivel de reservas adecuado, preservar la competitividad externa y continuar su fortalecimiento institucional”, se plantea en el comunicado.

Destaca que “redoblar las reformas del sector energético es crucial en medio de importantes desafíos a corto plazo, exacerbados por los elevados costos de los combustibles que han intensificado las presiones financieras sobre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”.

El FMI considera esencial impulsar reformas para reforzar la gobernanza, combatir la corrupción y mejorar el clima empresarial.

“Las prioridades a futuro incluyen la aprobación de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción y la solución de deficiencias institucionales profundamente arraigadas que lastran la confianza de los inversionistas y el crecimiento a largo plazo”, sostiene la misiva.

Gobierno y FMI redefinen metas económicas durante primer diálogo técnico

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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