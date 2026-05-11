¿Cuándo el FMI desembolsará a Honduras $245 millones por los acuerdos?

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la aprobación de la cuarta y quinta revisión de los acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Nasry Asfura tendrá acceso a finales de junio próximo a un desembolso de 245 millones de dólares.

Así se informó en el comunicado emitido ayer por la organización financiera al haberse alcanzado un acuerdo a nivel técnico en el marco de los convenios del Servicio Ampliado (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA).

“El equipo del FMI y las autoridades acordaron que las políticas macroeconómicas se han mantenido prudentes y que el desempeño del programa ha sido en general favorable, particularmente sólido con respecto a las metas cuantitativas”, subraya el documento divulgado por el Fondo.

Añade que “la nueva administración está impulsando una agenda estructural que pone mayor énfasis en la participación de la inversión privada como motor del empleo y el crecimiento, junto con los esfuerzos para mejorar la eficiencia del Estado, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera directa”.