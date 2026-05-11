¿Cuándo el FMI desembolsará a Honduras $245 millones por los acuerdos?

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Tras la aprobación de la cuarta y quinta revisión de los acuerdos suscritos con el <b>Fondo Monetario Internacional</b> (FMI), el gobierno de Nasry Asfura tendrá acceso a finales de junio próximo a un desembolso de 245 millones de dólares. Así se informó en el comunicado emitido ayer por la organización financiera al haberse alcanzado un acuerdo a nivel técnico en el marco de los <a href="https://www.elheraldo.hn/economia/acuerdos-fmi-son-aval-generan-confianza-para-nuevo-gobierno-OA27415469">convenios</a> del Servicio Ampliado (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA).“El equipo del <a href="https://www.elheraldo.hn/economia/fmi-viene-abril-honduras-realizar-quinta-revision-acuerdo-FD30225990">FMI</a> y las autoridades acordaron que las políticas macroeconómicas se han mantenido prudentes y que el desempeño del programa ha sido en general favorable, particularmente sólido con respecto a las metas cuantitativas”, subraya el documento divulgado por el Fondo. Añade que “la nueva administración está impulsando una agenda estructural que pone mayor énfasis en la participación de la <a href="https://www.elheraldo.hn/honduras/empresarios-honduras-suscriben-convenio-caf-dinamizar-inversion-OC30328413">inversión</a> privada como motor del empleo y el crecimiento, junto con los esfuerzos para mejorar la eficiencia del Estado, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera directa”.