Misión del FMI entra en fase final tras reuniones con Finanzas

Tegucigalpa, Honduras.- La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en la etapa final de su visita al país, informó Emilio Hernández Hércules, titular de la Secretaría de Finanzas, quien adelantó que el próximo lunes sostendrán la última reunión con el presidente, Nasry Asfura. “Nos encontramos en la etapa final de la cuarta y quinta revisión por parte del FMI. Recordemos que se han mezclado dos revisiones: la cuarta, que debió realizarse en noviembre, y la quinta, prevista para mayo. Esta semana culmina la visita de dos semanas que realizaron los miembros de la misión del Fondo Monetario”, explicó Hernández Hércules.

El funcionario detalló que durante la visita se desarrollaron reuniones técnicas con distintas instituciones del Gobierno. “Hemos culminado muchas actividades dentro de la Secretaría de Finanzas, con el Tesorero General de la República, el equipo de la Secretaría de Salud y el gabinete energético, que ha estado dispuesto a atender al FMI. Esperamos que en esta etapa de cierre podamos salir avante como país”, agregó.

Última reunión y evaluación internacional

Hernández Hércules indicó que la última reunión será el lunes con el mandatario hondureño, encuentro que calificó como clave para el proceso de evaluación económica. “Ese día será muy importante para los hondureños, porque la misión del Fondo Monetario Internacional emitirá un comunicado que estará disponible en las plataformas oficiales del organismo, al cual tendrán acceso inversionistas internacionales para conocer la radiografía económica del país”, señaló. Posteriormente, explicó, la misión regresará a Washington para preparar el informe final que será remitido al directorio del FMI. Se prevé que la decisión final sobre el programa económico y sus revisiones se conozca en la última semana de junio. En ese momento se definirá si Honduras mantiene el programa vigente y si tendrá acceso a unos 240 millones de dólares en apoyo presupuestario.

Evaluación de cifras macroeconómicas

Consultado sobre las impresiones preliminares del organismo internacional, el funcionario afirmó que el FMI valoró la reducción del presupuesto y el control del déficit fiscal. “Les parece muy importante la disminución en el Presupuesto. Tenemos que mantener el déficit presupuestario en 1.0% y eso implica esfuerzos para todos los hondureños”, manifestó. Agregó que el Gobierno realiza ajustes para enfrentar impactos económicos heredados del año anterior y mantener ese objetivo fiscal. “Hay muchos impactos que no estaban previstos por parte del gobierno porque algunos vienen de arrastre del año pasado, pero estamos haciendo las modificaciones y los movimientos necesarios para mantener ese 1%”, dijo Asimismo, indicó que el organismo observa la ejecución de programas sociales y el proceso de cierre de fideicomisos estatales. “Estamos trabajando con el presidente de Banprovi para cerrar 14 fideicomisos pendientes, debido a mora administrativa. Esperamos concluirlos en los próximos días”, explicó.

Situación de la ENEE y deuda energética