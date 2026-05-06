Misión del FMI entra en fase final tras reuniones con Finanzas

Tegucigalpa, Honduras.- La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en la etapa final de su visita al país, informó Emilio Hernández Hércules, titular de la Secretaría de Finanzas, quien adelantó que el próximo lunes sostendrán la última reunión con el presidente, Nasry Asfura.
“Nos encontramos en la etapa final de la cuarta y quinta revisión por parte del FMI. Recordemos que se han mezclado dos revisiones: la cuarta, que debió realizarse en noviembre, y la quinta, prevista para mayo. Esta semana culmina la visita de dos semanas que realizaron los miembros de la misión del Fondo Monetario”, explicó Hernández Hércules.
El funcionario detalló que durante la visita se desarrollaron reuniones técnicas con distintas instituciones del Gobierno.
“Hemos culminado muchas actividades dentro de la Secretaría de Finanzas, con el Tesorero General de la República, el equipo de la Secretaría de Salud y el gabinete energético, que ha estado dispuesto a atender al FMI. Esperamos que en esta etapa de cierre podamos salir avante como país”, agregó.
Última reunión y evaluación internacional
Hernández Hércules indicó que la última reunión será el lunes con el mandatario hondureño, encuentro que calificó como clave para el proceso de evaluación económica.
“Ese día será muy importante para los hondureños, porque la misión del Fondo Monetario Internacional emitirá un comunicado que estará disponible en las plataformas oficiales del organismo, al cual tendrán acceso inversionistas internacionales para conocer la radiografía económica del país”, señaló.
Posteriormente, explicó, la misión regresará a Washington para preparar el informe final que será remitido al directorio del FMI.
Se prevé que la decisión final sobre el programa económico y sus revisiones se conozca en la última semana de junio. En ese momento se definirá si Honduras mantiene el programa vigente y si tendrá acceso a unos 240 millones de dólares en apoyo presupuestario.
Evaluación de cifras macroeconómicas
Consultado sobre las impresiones preliminares del organismo internacional, el funcionario afirmó que el FMI valoró la reducción del presupuesto y el control del déficit fiscal.
“Les parece muy importante la disminución en el Presupuesto. Tenemos que mantener el déficit presupuestario en 1.0% y eso implica esfuerzos para todos los hondureños”, manifestó.
Agregó que el Gobierno realiza ajustes para enfrentar impactos económicos heredados del año anterior y mantener ese objetivo fiscal.
“Hay muchos impactos que no estaban previstos por parte del gobierno porque algunos vienen de arrastre del año pasado, pero estamos haciendo las modificaciones y los movimientos necesarios para mantener ese 1%”, dijo
Asimismo, indicó que el organismo observa la ejecución de programas sociales y el proceso de cierre de fideicomisos estatales.
“Estamos trabajando con el presidente de Banprovi para cerrar 14 fideicomisos pendientes, debido a mora administrativa. Esperamos concluirlos en los próximos días”, explicó.
Situación de la ENEE y deuda energética
Sobre la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y las advertencias de generadores privados por falta de pagos, Hernández Hércules confirmó que el tema fue abordado.
“Hemos visto el comunicado por parte de la Asociación de Generadores y nos han pedido una reunión en la Secretaría de Finanzas. Tuvimos comunicación con uno de los apoderados legales de ellos y esperamos que la próxima semana, una vez que se haya ido la misión del FMI poder atenderlos y vamos a confirmar esa reunión”.
El funcionario reconoció que la ENEE continúa siendo uno de los principales focos de déficit fiscal del país.
“El país debe hacer público un plan de rescate energético que incluya la centralización de servicios, el reconocimiento de la deuda con generadores y el control de pérdidas de energía eléctrica”, detalló.
Finalmente, consultado sobre la posibilidad de pagar a los generadores mediante la emisión de bonos, el secretario de Finanzas señaló que los recursos nacionales son limitados.
“En eso debemos tener claridad. Los hondureños generamos alrededor de unos 240 mil millones de lempiras en impuestos, mientras que tenemos un presupuesto de 444 mil millones de lempiras. Habrá que buscar financiamiento interno y también financiamiento externo. Pero tenemos que actuar con responsabilidad fiscal", afirmó.
“No vamos a comprometer al país con obligaciones que no podamos pagar. Debemos actuar con mucho cuidado respecto a los fondos públicos”, concluyó.