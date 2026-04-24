Empresarios de Honduras suscriben convenio con el CAF para dinamizar la inversión

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) suscribió este viernes un convenio de cooperación con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para dinamizar la inversión y fortalecer la competitividad empresarial en Honduras.

"Estamos dando un paso importante con la Corporación Andina de Fomento, un aliado estratégico para el desarrollo de la región y un actor clave en la promoción de inversiones en Honduras", dijo la presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, tras la firma del acuerdo.

Gallardo enfatizó que la iniciativa privada está haciendo énfasis en la promoción de inversiones en Honduras para la generación de nuevos empleos "que es lo que más necesita el país".

El convenio establece una agenda de trabajo enfocada en la capacitación continua, la generación de conocimiento técnico y la identificación de proyectos clave en sectores estratégicos como el café, la banca y la energía, según el ente empresarial hondureño.