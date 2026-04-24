Denuncian a secretaria de DDHH: "Estigmatiza a organizaciones y periodistas"

Tegucigalpa, Honduras.- La periodista y defensora de derechos humanos, Dina Meza, denunció que la secretaria de Derechos Humanos, Leda Lizethe García Pagán, se mostró muy agresiva en su contra y que estigmatiza las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Meza y representantes de la organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) llegaron este viernes a una reunión con García Pagán para abordar diversos temas relacionados a derechos humanos.
“No se puede dejar pasar la agresividad con la que me ha recibido (Leda García Pagán) solo por lo que publico en pasosdeanimalgrande.com”, inició diciendo Dina Meza.
“Venimos junto a Joprodeh a pedirle una reunión para abordar tres temas: uno es sobre el presupuesto del Mecanismo de Protección, de cómo estaba. El segundo sobre el plan de derechos humanos y el otro sobre el Consejo Protección”, detalló la defensora de derechos humanos.
Afirmó que, además, iban a abordar el tema de una solicitud que hicieron para comparecer ante el Consejo para hablar del Mecanismo de Protección y cuáles son las falencias que está enfrentando.
Dina Meza explicó que fue en ese momento que “empezó a deslegitimar la labor nuestra como defensora de derechos humanos, al decir que si queríamos ir al Consejo, tenía que ser con objetividad, y como que ella quiere decir cuál es la objetividad y que es o no es la objetividad”.
“Creemos que eso es un estigma contra las organizaciones de derechos humanos. Porque en eso se le salió todo lo que tenía guardado y era que yo la estoy difamando en el periódico pasosdeanimalgrande.com”, resaltó la periodista Meza
“Si usted ve y analiza, son notas muy serias sobre lo que está pasando en la Secretaría de Derechos Humanos y hemos estado publicando alrededor del concurso que se hizo sobre el director del Mecanismo, que no había llenado los requisitos correspondientes de transparencia y de publicidad”, comentó.
Además, “hemos publicado que es muy probable que se está tratando de privatizar los servicios de análisis de riesgo y también hemos hablado de como está invisibilizando las organizaciones de derechos humanos y otras cosas más que se están abordando en pasosdeanimalgrande.com”, explicó.
Recordó que en el gobierno anterior, abrió una sección en el periódico que se llamaba “El reino del terror” y que en la presente administración se llama “El reino del terror, segunda temporada” “porque creemos que la ministra está cometiendo exabruptos y ella cree que aquí es un feudo, que va a venir hacer lo que le de la gana y esta es una institución de derechos humanos que tiene que respetar”.
“Esta molesta (García Pagán) por esas cosas. Incluso llegó a insinuarme que nos debemos sentar para revisar y le digo que yo no me siento con los funcionarios porque no nos manejan la agenda informativa”, recalcó Dina Meza.
Fue en ese momento que hubo una discusión y “estaba súper molesta, agresiva. Y lo que queríamos no era hablar de publicaciones, sino de la agenda de derechos humanos porque el periódico es otra cosa. Nada que ver en esa mesa de dialogo”, aseguró la defensora de derechos humanos.
Ante esa situación, Meza decidió apartarse de las conversaciones con la funcionaria “por la agresividad que maneja, porque no vamos a permitir que un funcionario, ni cualquier persona, nos maneje la agenda informativa”.
“Y casi que insinuó y dijo que la estábamos difamando y le dije que me querellara y que nos mirábamos en los tribunales de justicia. Porque el periódico era un medio muy serio”, dijo.
“Lo que yo hice fue porque ella tenía mucha agresividad contra mi persona, entonces me tuve que salir de la reunión, porque yo no me puedo sentar con una funcionaria agresiva, que estigmatiza a organizaciones y a periodistas, no me puedo sentar con una funcionaria de esa calaña”, concluyó Meza.