Denuncian a secretaria de DDHH: "Estigmatiza a organizaciones y periodistas"

Tegucigalpa, Honduras.- La periodista y defensora de derechos humanos, Dina Meza, denunció que la secretaria de Derechos Humanos, Leda Lizethe García Pagán, se mostró muy agresiva en su contra y que estigmatiza las organizaciones defensoras de derechos humanos. Meza y representantes de la organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) llegaron este viernes a una reunión con García Pagán para abordar diversos temas relacionados a derechos humanos.

“No se puede dejar pasar la agresividad con la que me ha recibido (Leda García Pagán) solo por lo que publico en pasosdeanimalgrande.com”, inició diciendo Dina Meza. “Venimos junto a Joprodeh a pedirle una reunión para abordar tres temas: uno es sobre el presupuesto del Mecanismo de Protección, de cómo estaba. El segundo sobre el plan de derechos humanos y el otro sobre el Consejo Protección”, detalló la defensora de derechos humanos. Afirmó que, además, iban a abordar el tema de una solicitud que hicieron para comparecer ante el Consejo para hablar del Mecanismo de Protección y cuáles son las falencias que está enfrentando.

Dina Meza explicó que fue en ese momento que “empezó a deslegitimar la labor nuestra como defensora de derechos humanos, al decir que si queríamos ir al Consejo, tenía que ser con objetividad, y como que ella quiere decir cuál es la objetividad y que es o no es la objetividad”. “Creemos que eso es un estigma contra las organizaciones de derechos humanos. Porque en eso se le salió todo lo que tenía guardado y era que yo la estoy difamando en el periódico pasosdeanimalgrande.com”, resaltó la periodista Meza “Si usted ve y analiza, son notas muy serias sobre lo que está pasando en la Secretaría de Derechos Humanos y hemos estado publicando alrededor del concurso que se hizo sobre el director del Mecanismo, que no había llenado los requisitos correspondientes de transparencia y de publicidad”, comentó.