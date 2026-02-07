"Estudié costura, a la fuerza, pero yo quería ser electricista": Dina Meza

Tegucigalpa, Honduras.- Vivir en pobreza no le espanta ni le amilana. Creció en un entorno familiar donde las carencias marcaban la vida cotidiana: en el mejor de los casos, las necesidades fisiológicas se resolvían en una letrina; en otros momentos, no quedaba más opción que ir al monte. Nació en el seno de una familia de escasos recursos económicos, debido a ello no pudo estudiar lo que siempre anheló desde adolescente, pero las vueltas de la vida la llevaron a defender a cientos, si no es que miles de personas, que no han tenido en la sociedad quién vele por ellas. El trabajo en la defensoría de derechos humanos llevó a Dina Meza, periodista de profesión y próxima a graduarse de abogada, a destacar como una de las defensoras de derechos humanos más reconocidas en Honduras; su génesis es producto de un secuestro. Con el frío que impera estos días en Tegucigalpa, que también le trae recuerdos de la década de los 80, Dina Meetabel Meza Elvir nos confesó parte de los momentos difíciles que atravesó en su juventud y adultez. ¿Dónde nació y creció? No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Yo nací en la aldea de Cofradía, que es parte del Distrito Central, allá por el Proyecto Victoria; como a 45 minutos de Tegucigalpa. Ahí crecí hasta los 13 años. A esa edad me vine para Tegucigalpa, para poder seguir estudiando, me vine a vivir con la compañera de hogar de mi hermano mayor a la colonia 3 de Mayo. ¿En qué año dejó la casa de sus padres para venirse a la capital? Fue en 1976. Me vine para la 3 de Mayo, que era una colonia recuperada, una invasión como se le conoce, donde todavía no había servicios públicos: agua potable, ni baños y mucho menos sistema de aguas negras; teníamos que hacer como se podía. Estuvimos viviendo en la casa de la compañera de hogar de mi hermano y como veníamos de afuera (de la zona rural), el choque cultural que tuvimos fue difícil. Eso fue tétrico, porque no se nos abrían los baños y entonces no teníamos acceso para ir a la letrina y teníamos que ir al monte a hacer nuestras necesidades. ¿Por qué decide venirse para la capital junto a sus padres? Yo me gané una beca para estudiar en el Instituto Técnico Honduras, que en ese entonces quedaba en la sexta avenida de Comayagüela, dónde ahora es el Técnico Abelardo R. Fortín, y mi papá no quería que nos viniéramos solos, entonces ellos también se vinieron para acá. Ahí estudié costura, en el Técnico Honduras; soy modista. Ahí había varios talleres y se podía estudiar belleza, corte y confección, electricidad, tapicería, ebanistería; pero yo quería electricidad, pero con el sistema machista de entonces, mis papás me dijeron que cómo iba a andar subida en un poste. “Tu oficio debe ser la costura, porque queremos una costurera”. Entonces estudié costura, a la fuerza, pero yo quería ser electricista y todavía sueño con eso. Íbamos a todos los talleres a aprender, mi sueño era electricidad, pero aprendí a costurar; entonces hago vestidos, no me gusta mucho porque me pusieron a la fuerza, pero me sirve para la vida. Mi papá quería que yo me dedicara a costurar. Después me fui para el Central Vicente Cáceres y estudié para ser Perito mercantil y contador público, de 1980 a 1982.

¿Por qué decidió y qué le motivó para estudiar periodismo? Yo quería estudiar para ser abogada o trabajadora social, el periodismo nunca me pasó por la mente. Pero dije: yo soy un poco tímida, entonces con el periodismo se me va a quitar la timidez; después me encantó, fue una carrera fascinante, me apasionó ser periodista. Estudié periodismo de 1986 a 1992, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ahora estoy estudiando derecho, ya casi me gradúo. ¿En qué momento se da su enrolamiento en el mundo de los derechos humanos? ¿Cómo sucedió eso? Yo empecé en los movimientos sociales en 1982, pero en 1984 más profundamente, tenía más o menos como 22 años de edad. En ese tiempo yo participaba en todas las movilizaciones por la doctrina de la seguridad nacional; había desapariciones forzadas y todo eso, pero no estaba tan metida. En 1989 un escuadrón de la muerte secuestra a mi hermano mayor en el barrio Guanacaste. Él era el gerente de una cooperativa agroforestal, pero lo vinculaban con movimientos de la izquierda armada de Centroamérica y estaban en ese momento en los acuerdos de paz. Lo secuestraron por una semana, pero al final apareció. Fue torturado, lo tuvieron en una cárcel clandestina y le sacaron los dientes. Lo acusaron de guerrillero y lo presentaron en una conferencia de prensa con armas. Él tenía vinculación con la izquierda, pero en ese momento era gerente de una cooperativa, no estaba en lo que decían. Mi hermano estuvo detenido desde 1989 hasta 1992 que logramos una amnistía amplia incondicional para presos políticos. Lo dejaron preso en la antigua Penitenciaría Central, en el barrio La Hoya, por atentar contra la seguridad del Estado. Después de eso, dije: jamás ninguna familia va a estar sola, porque nosotros buscamos, tocamos familiares que eran amigos de militares y que podían hacer algo, presidentes que sabían dónde estaba mi hermano y no hicieron nada. Dije: ninguna familia va otra vez a estar sola, siempre habrá acompañamiento. ¿Cuál ha sido su trayectoria en los medios de comunicación y cuándo comenzó? Inicié en organizaciones de derechos humanos, que no voy a mencionar porque me dan pena. Hacía notas de prensa y cuestiones así. Después me involucré en los medios en 1997, empecé en diario La Prensa, aquí en Tegucigalpa. Luego pasé a Corporación Televicentro, en TN5, por un corto tiempo. Después estuve en programas independientes en radio y televisión, con otros colegas periodistas, siempre en el área social. Siempre he procurado evidenciar los problemas estructurales del país, de cómo un país tan rico, tan lleno de leyes, puede cambiar, sin necesidad de tanta situación como lo que hemos ido pasando.